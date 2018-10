Åtte magiske minutter sendte LSK Kvinner videre i Champions League

(Brøndby – LSK Kvinner 0–2, sammenlagt 1–3) De sto imot Brøndby-presset i 70 minutter i returoppgjøret i åttedelsfinalen i Champions League. Så drepte LSK Kvinner kampen, mye takket være Guro Reiten (24).

Publisert: 31.10.18 19:49

For spilleren som flakset inn Lillestrøms eneste scoring i det første møtet hadde begge de målgivende pasningene på LSKs scoringer i seieren.

Først slo hun innlegget på hodet til Anja Sønstevold etter 70 minutter til 1–0.

Åtte minutter senere stormet hun i angrep og la inn 45 grader fra dødlinjen til lagvenninne Synne Skinnes Hansen og 2–0. Da måtte plutselig danskene ha tre mål på knappe 12 minutter.

Men resultatet var nokså flatterende, for det var danskene som var best i store deler av kampen.

Foran knappe 3000 tilskuere på Brøndby Stadion kom hjemmelaget best i gang. Mille Gejl tvang fram en strålende redning fra LSKs målvakt Cecilie Fiskerstrand etter bare tre minutter.

Fiskerstrand var derimot sjanseløs på Brøndbys Ria Örlings curlende avslutning etter 29 minutter, men heldigvis for gjestene gikk ballen like til side for mål.

Men LSK var ikke helt tamme heller før pause. Reiten kom i scoringsposisjon i boksen åtte minutter ut i oppgjøret, etter pasning fra Synne Skinnes Hansen, men avslutningen ble stoppet av Brøndbys målvakt Katrine Abel.

Og på stillingen 0–0, like før Sønstevolds scoring holdt Brøndby å sette inn 1–0 etter en heading, men spissen Sofie Roman Haug var tilbake på egen mållinjen og reddet på streken.

Og på stillingen 1–0 var Brøndbys Nanna Christiansen nær å utligne, men skuddet fra midten av boksen gikk like over mål.

Men Hege Riises kvinner holdt unna helt til slutt og kunne juble for avansement i Champions Leagues kvartfinaler. Den spilles 20/21. mars og returoppgjøret 27/28. mars.

