Kings forvandling roses: – Tatt store steg

STORO (VG) Etter en treg start under Lars Lagerbäck (70) har Norges stjernespiss Joshua King (26) blitt populær hos sjefen.

– Nå for tiden liker jeg ham godt. Vi har fått et ganske bra forhold, synes jeg, uten at jeg vet om han tenker det samme. Vi fungerer bra sammen nå. Vi forstår hverandre, sier Lagerbäck og smiler.

Han sier det ikke rett ut, men antyder at han ikke mener Bournemouth-spissen fungerte optimalt fra første stund etter at han tok over laget i begynnelsen av 2017. Når en journalist utfordrer ham på hva han mener med «nå for tiden», forklarer landslagssjefen:

– Jeg opplevde da at han var veldig fiksert rundt å score mål, og rundt den rollen han ville ha. Der synes jeg han har utviklet seg veldig mye og fått en større forståelse for hvordan vi skal spille. Det tror jeg Bournemouth har hjulpet til med gjennom at han har fått en annen posisjon enn da jeg kom inn i bildet.

– En mye bedre jobb for laget

King bøttet inn mål som spydspiss på Bournemouth da Lagerbäck overtok landslaget, men det tok tid før han ble en landslagsspiss svensken kunne stole på. Han mistet syv av de første ti kampene under Lagerbäck, og da King var tilbake i troppen i juni, svarte svensken med å sette ham på benken mot Island – en avgjørelse som gjorde spissen forbannet.

– I dag er han blitt en mye bedre toveisspiller. Han gjør en mye bedre jobb for laget totalt sett. Dette har vist seg også på landslaget. Hans jobb defensivt er av absolutt bra klasse. Det var den ikke i 2017. Han har virkelig tatt det til seg, sier Lagerbäck.

Benkingen mot Island så ut til å vekke King, som både scoret og leverte en assist på et drøyt kvarter. Noen dager senere scoret han igjen mot Panama. Og i september leverte han to solide 90-minuttere der han spesielt utmerket seg med hardt arbeid uten ballen.

– Han har kanskje skjønt litt mer av det Lagerbäck krever av spisser her på landslaget, det kreves at man jobber hardt. Han måtte starte på benken i et par kamper, og da svarte ham på best mulig måte ved å score og jobbe hardt. Han har alltid jobbet, men jeg synes han har jobbet enda bedre og tydeligere nå, sier lagkamerat Mohamed «Moi» Elyonoussi.

King: Høgmo krevde ikke like mye

Selv vil King imidlertid ikke gå med på at han har blitt bedre til, eller mer opptatt av, å jobbe defensivt.

– Nei, det er feil. Da jeg spilte under Per-Mathias Høgmo krevde han ikke like mye defensiv jobbing som Lars. Siden Lars tok over har jeg ikke vært her så mye på grunn av skader og andre ting. Men nå har jeg vært her siden sommeren, og jeg forstår bedre hva han vil. Det er ikke vanskelig å få det du vil av meg så lenge du forklarer det og oversetter det ordentlig til meg – kanskje på engelsk siden jeg ikke forstår mye av svensken hans, sier King og ler.

– Lagerbäck mener du har blitt mindre opptatt av bare å score mål selv – en bedre lagspiller?

– Jeg er spiss, så jeg kommer alltid til å tenke på mål, men det viktigste er selvfølgelig at laget vinner. Jeg tror det er derfor vi har startet så bra i Bournemouth i år. Der har jeg et veldig godt samarbeid med Callum Wilson, begge vil at hverandre skal score. Det er ikke noe konkurranse om hvem som scorer mest, vi vil bare hjelpe laget, sier King, som har scoret fire mål på åtte Premier League-kamper til tross for at han ofte blir brukt som hengende spiss eller på kanten.

Tarik: – Vi har snakket mye med «Josh»

Tarik Elyounoussi, en av Kings nærmeste på landslaget i tillegg til Omar Elabdellaoui, er enig med Lagerbäck i at spissen har hatt en betydelig utvikling.

– Det blir jo sånn når han henger med oss. Han lærer litt av de eldre. Vi har snakket mye med «Josh». Han har tatt store steg, ikke bare på fotballbanen, men som person. Han har tatt store steg her på landslaget og blitt en veldig viktig spiller for oss. Han gjør en veldig bra jobb og springer veldig mye, sier Elyounoussi.

– Hender det at du gir ham en liten pekefinger?

– Ja. Jeg snakker mye med ham. Jeg roer ham ned når det er litt hett, hvis han er litt sur etter en trening, så hender det at vi må ta en prat med ham. Men han har blitt voksen de seneste årene.

Til det svarer King:

– Tarik? Han prøver å passe litt på, men det er ikke mange som kan fortelle meg hva jeg skal gjøre og få meg til å høre på dem. Det skal jeg være ærlig og si. Men Tarik har vært fantastisk siden jeg kom på landslaget. Han tok meg imot da jeg var en liten unggutt.