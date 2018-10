STRIDENS KJERNE: Kathryn Mayorga og Cristiano Ronaldo møttes på nattklubben Rain i Las Vegas i 2009. Senere samme kveld var de to sammen i Ronaldos suite på Palms. Mayorga hevder hun ble voldtatt. Fotballstjernen avviser påstandene. Foto: FLYNETPICTURES.COM / SPLASHNEWS. / FLYNETPICTURES.COM / SPLASHNEWS.

Umusikalske sportsbriller i Ronaldo-saken

Cristiano Ronaldo er anklaget for en svært alvorlig kriminell handling. Derfor passer saken dårlig sammen med tonen, stilen og sjargongen som preger sportsjournalistikken.

Cristiano Ronaldos retur til Old Trafford var den store snakkisen da Manchester United møtte Juventus i Champions League tidligere denne uken.

Dette poenget tok selvsagt TV2s ekstremt sportskompetente team ut i full bredde i forkant av storkampen.

Seerne fikk servert analyser, reportasjer, kommentarer og vurderinger av skyhøy klasse, noe denne gjengen er blitt eksperter på å skjemme bort folket med, i en tv-produksjon som står til toppkarakter.

Men hvordan løses det når en annen, og mer uvant, dimensjon skal flettes inn i en sportssending?

Hvordan evner en sportsredaksjon å veie ulike hensyn, når det ikke lenger handler om taktikk eller presshøyde, men om det som kan være en alvorlig kriminell handling?

Som kjent har en voldtektsanklage mot Cristiano Ronaldo i høst skapt store overskrifter verden rundt.

For ni år siden betalte Ronaldo den amerikanske kvinnen Kathryn Mayorga, som hevder seg voldtatt, tre millioner kroner for å få saken lagt død.

Men kvinnens nye advokat har levert inn en sivil klage til det amerikanske rettsvesenet, og jobber nå for å få taushetserklæringen opphevet.

Superstjernen selv avviser anklagen på det sterkeste, og advokaten hans har truet med søksmål mot Der Spiegel, som først omtalte saken.

Det tyske magasinet har på sin side understreket at de sitter på skriftlig materiale de mener underbygger saken de har skrevet. Dette skal dreie seg om korrespondanse mellom Ronaldo og hans advokat, der det skal fremgå at fotballspilleren skal ha uttalt at «hun sa nei og stopp flere ganger».

Omtrent her står vi.

Mens den videre rettslige behandlingen vil avgjøre hva voldtektssaken ender med, er Cristiano Ronaldo i full aksjon i sin nye italienske klubb.

Hvordan valgte så TV2 å nærme seg dette temaet?

Vi fikk bilder fra en kirke i katolske Nord-Italia, vi fikk høre hva Juventus-supportere mener og det ble problematisert hvilken katastrofe det vil være for klubben om han blir dømt.

I studio kom analyser om Ronaldos mentale styrke og evne til å takle press, og vi fikk se klipp fra pressekonferansen før kampen, hvor portugiseren bedyret sin uskyld.

Men hvor ble det av den andre partens versjon i formidlingen? Hvis temaet først skulle tas opp, kunne man vel brukt noen sekunder på grunnlaget for at saken kreves åpnet?

Dersom det kvinnen forteller til Der Spiegel stemmer, har Ronaldo begått en svært alvorlig kriminell handling. Og i tilfelle er det så til de grader hun som er offeret, ikke han.

Uansett hva man måtte mene om de ulike partenes troverdighet, og uten å skulle ha noen formening om skyldspørsmålet, er det unektelig et poeng at han i sin tid faktisk valgte å betale så mye penger til henne.

Det er helt sikkert ingen vond vilje fra TV-kanalen bak de redaksjonelle valgene her, men det viser at tonen fort kan bli litt umusikalsk, når en krimsak skal inn i et sportsformat, der premisset handler om «vi gleder oss til kamp» .

Og det går også an å sette spørsmålstegn ved hvor klokt det var å bruke den internasjonale eksperten til å kommentere akkurat denne saken.

Sportslig sett er Ryan Giggs et scoop for TV2, og United-legenden er flink til å snakke for seg i studio.

Men dette er samtidig mannen som har vært involvert i en av de største utenomsportslige skandalene i engelsk fotball i nyere tid, med en ekstrem offentlig skittetøysvask, da det ble kjent at han skal ha hatt et åtte år langt forhold med sin egen brors kone.

Giggs gjorde også et juridisk forsøk på å kneble presseomtale i en annen sammenheng, noe som faktisk endte med at han ble nevnt i det britiske parlamentet.

I etterkant har det oppstått isfront mellom ham og andre familiemedlemmer.

Her må det selvsagt tydelig understrekes at sakene ikke er sammenlignbare, og at det er enorm forskjell på det som er straffbart og ikke straffbart.

Men likevel hadde det kanskje vært klokest å holde seg til at han kommenterer det rent sportslige, dersom man først har kommet til at det er innenfor å fronte Ryan Giggs som meningsbærer på norsk tv?

Dette er ikke første gang det blir noe skurrende over hvordan forhold fra andre samfunnsområder fremstår i sportsdraktens fremtoning, og TV2 er ikke alene.

Vi i VG kunne tenkt oss bedre om før begrepet «svarte med beina» ble brukt om Ronaldo tidligere i høst, med tanke på perspektiver og proporsjoner. Kan man besvare en påstand om noe kriminelt med å lykkes på banen?

På samme måte gir beskrivelser som «slo tilbake med scoring», som vi for eksempel har sett etter Ross Barkleys barbråk eller Nicki Billes problemer med politiet, uttrykk for noe av det samme.

Veldig ofte handler sportsjournalistikk om ball og begeistring, og slik skal det være.

Men de gangene det virkelige alvoret skal inn i dekningen, gjør vi kanskje lurt i å tenke oss om en ekstra gang eller to, om hvordan vi forholder oss til tone, språk og sjargong.

Det er ikke alle kontekster som kler sportsstilen. For eksempel om temaet er en mulig voldtekt.