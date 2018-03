HERJET: Mohamed Elyounoussi var banens beste spiller, med ett mål og én assist, i Champions League-kampen mot Manchester City onsdag kveld. Foto: OLI SCARFF / AFP

«Moi» kobles til Arsenal: – Han er het nå

Mohamed Elyounoussis (23) mesterlige oppvisning i Champions League har satt fyr på overgangsspekulasjonene rundt nordmannen.

ESPN skriver at tre klubber på øvre halvdel i Premier League vurderer å sette inn støtet for å hente vingen fra Sarpsborg til sommeren: Arsenal, Leicester og Southampton.

– Jeg ønsker ikke å kommentere rykter, sier Elyounoussi til VG, men det skal sies at Premier League-interessen har passert ryktestadiet for lengst.

Allerede i august i fjor skrev sveitsiske medier om at Arsenal hadde sendt speidere for å finsikte Elyounoussi på stadion. Spilleren har selv bekreftet interesse fra alle de største ligaene .

VG kjenner til at det har vært konkret interesse for 23-åringen blant flere klubber i Premier League det siste halvåret, og at to engelske klubber og én fra Tyskland henvendte seg til spillerens omgangskrets etter onsdagens kamp mot Manchester City.

Agent: – Mye interesse

Den svenske agenten Ferhat Cifci, som jobber tett med Elyounoussi, legger ikke skjul på at det er mange klubber som snuser på spilleren.

– Han er het nå. Det er mye interesse, men jeg vil ikke kommentere bestemte klubber, sier Cifci til VG.

Denne sesongen har «Moi» scoret to mål og slått én målgivende pasning i Champions League . I den sveitsiske ligaen er han helt i toppen av målpoeng-listen, med fem scoringer og elleve målgivende pasninger.

– Vi ser at han har vokst mye på årene i Basel. Onsdag viste han at han er moden for et nytt steg i karrieren, sier landslagets assistenttrener Per Joar Hansen.

– Til hvilket nivå bør neste steg være?

– Han har vært linket til mange gode klubber. Basel gjør det som regel veldig bra og er en anerkjent klubb å kjøpe fra. Jeg vet han har vært linket til Premier League, og han blir vel ikke mindre interessant når han gjør dette mot City.

– Verdien min er nok bra

«Moi», som i januar hevdet at Basel ville kreve 300 millioner kroner for å slippe ham på det tidspunktet, er selv bevisst over at prislappen hans vokser etter prestasjoner som den mot Manchester City.

– Jeg tror ikke akkurat at markedsverdien min gikk ned. Den steg sikkert enda litt mer. Det er kanskje bra at jeg ikke scoret enda et mål, for da hadde den kanskje steget for mye. Verdien min er nok bra nå. Men etter en sånn kveld er det ikke sånt du tenker på, man er bare glad for at man har slått City, sa Elyounoussi til VG onsdag morgen.

– Hvilke klubber ser du for deg at du vil dra til i sommer?

– Jeg kommer til å ta det etter hvert når ting begynner å skje. Det er ikke så mye jeg får gjort noe med nå. Jeg må bare fortsette å prestere som jeg gjør. Men jeg ser for meg at det blir en av de største ligaene i Europa. Så får man eventuelt se hvilke klubber det er snakk om. Etter en sånn prestasjon er det nok enda flere klubber som har åpnet øynene. Det blir spennende.