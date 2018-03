SPARKER TIL: Alexander Søderlund sparker til så hansken flyr i vinterkvelden etter tapet for Sarpsborg (1–0) i serieåpningen søndag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Søderlund om fiaskoen i fransk fotball: – Jeg skulle reist før

Publisert: 17.03.18 13:38

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-17T12:38:57Z

TRONDHEIM (VG) Skadet, mobbet og utilpass. Alexander Søderlund (30) angrer på at han ikke forlot fransk fotball og Saint-Étienne tidligere.

– Jeg har aldri angret på at jeg reiste til Frankrike, men jeg angrer på at jeg ble for lenge. I forhold til at jeg ikke hadde noe glede av det, sier Alexander Søderlund .

Fakta Fakta Alexander Søderlund Alder: 30. Sivilstatus: samboer, et barn. Klubber: Vard Haugesund, Namur (Belgia), Treviso (Italia), Hafnarfjardar (Island), Lecco (Italia), FK Haugesund, Rosenborg, Saint-Étienne. Landskamper/mål: 32/2. Toppscorer i Eliteserien 2015: 22 mål

Etter en frisk start med seks «målpoeng» ble det blytungt vinteren 2016. Han burde hoppet på et annet tilbud, medgir han. Kanskje allerede etter et halvt år etter at han kom til Saint-Étienne. Haugalendingen forteller at det var flere muligheter. Blant annet fra en toppklubb i Israel. Og en del andre eksotiske steder.

Kåre kontakt

– Jeg hadde kontakt med Kåre Ingebrigtsen hele tiden. Han har brydd seg om meg helt siden jeg dro. Med tanke på returen hadde jeg ikke trengt agent engang, sier Søderlund.

Tilbake i Rosenborg etter to år i fransk toppfotball er han happy med å være i et miljø hvor han gleder seg til å «gå på jobb» hver dag. Tryggheten med samboer Camilla og sønnen Noah (11 måneder) rundt seg i det daglige betyr også svært mye understreker han.

Men han medgir at det ikke er samme susen over motstanderne: PSG, Monaco, Lyon i bytte mot Kristiansund (lørdag), Ranheim og Sarpsborg.

– Jeg er utrolig glad for å være tilbake, selv om det er et tilbakesteg. Den franske ligaen er tross alt en av de beste i verden, sier Søderlund.

Han ble solgt for nesten to millioner euro fra RBK til Saint-Étienne. Returen skal ha kostet RBK en halv million euro ifølge franske medier . Søderlund bekrefter at han har gått kraftig ned i lønn. Til under det halve.

Savnet gleden

Men han ber om å bli trodd på at det er lidenskap – og ikke penger som betyr mest for at han skal prestere på banen – i dette intervjuet med VG på Brakka bak Lerkendal stadion.

– Jeg er ikke redd for ta sjanser. Jeg har vært i mange ligaer før jeg havnet i fransk 1. divisjon. Men uten gleden klarer jeg ikke å prestere, sier Søderlund.

Han scoret i debuten. Men flere skadeavbrekk – tre strekkskader på ett år – gjorde det komplisert. I tillegg ble han regelrett mobbet av Pierre Ménès i Canal Football Club som har 2,3 million følgere på Twitter.

«Spillet hans (Søderlund) er motbydelig» fikk han høre fra sluggeren Ménès, som heller ikke er venn med Real Madrid-spissen Karim Benzema.

– Jeg forstår at det er tøffere ute i de store ligaene. Det er flere enn meg som fikk kjørt seg. Men egentlig så får man som fortjent når man ikke presterer på høyt nivå, sier Søderlund.

I serieåpningen mot Sarpsborg sist søndag fikk han et kvarter som innbytter for Pål André Helland. Foreløpig er han «nummer to i køen» etter Nicklas Bendtner på topp for RBK.

– Bendtner hadde en bra avslutning på sesongen i fjor, og det forventes at han skal spille. Rosenborg har aldri fungert noe bra med to spisser. Det skal spilles 4–3–3 her. Men jeg skal krige hardt for å komme meg inn på laget, sier Alexander Søderlund.

Kåre Ingebrigtsen sier til VG at han ville at Søderlund skulle lykkes i Ligue 1. Men at han aldri trakk tilbake: «vil du hjem, så er det bare å ringe..»

– Jeg synes «Søder» er en fantastisk fotballspiller. Og ikke minst en fantastisk RBK-er. Han er en type i forhold til trening og kultur slik som vi ønsker å fremstå, sier Kåre Ingebrigtsen.