KALDT: Kanarifansen, LSKs supportere, møtte opp til snøkampen i Bodø. Totalt var det nesten 3500 på Aspmyra. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

35 prosent tilskuer-nedgang under serieåpningen

Publisert: 13.03.18 17:58 Oppdatert: 13.03.18 19:24

FOTBALL 2018-03-13T16:58:49Z

4505 tilskuere møtte i snitt opp under første kamp i Eliteserien. Det er en nedgang på 35 prosent fra i fjor.

– For å være helt ærlig er jeg positivt overrasket over antallet på kamp i helgen. Det var gledelig å komme til Sarpsborg hvor jeg var på kamp. Jeg hadde ventet meg kun halvparten av tilskuerne som var der, sier Leif Øverland, leder av Norsk Toppfotball.

Flest tilskuere var det i Molde, hvor over 6200 så vertenes lek med Sandefjord . Færrest var det lengst sør. Drøye 3000 mennesker så nyopprykkede Start slå Tromsø .

Under første serierunde i 2017 (første helgen i april) var det 6895 tilskuere i snitt, rett i underkant av snittet for hele sesongen.

– Det var ufyselig vær. Vi blir også påvirket av at det meldes at kamper kan bli utsatt og mye skriveri om vær. Fakta var at vi ikke trodde vi skulle ha like mye folk som tidligere år, sier Øverland.

Øverland tar ansvar

Andre helgen i mars 2016 var snittallet 5919 for seriepremieren. I 2015 (første helgen i april) så hele 7775 første runde i snitt. Tallene for 2014 (start siste helg i mars) og 2013 (tredje helg i mars) var henholdsvis 6719 og 6960 tilskuere.

Fakta Tilskuersnitt i Eliteserien 2007: 10521

2008: 9812

2009: 8966

2010: 8113

2011: 7997

2012: 7005

2013: 6828

2014: 6961

2015: 6711

2016: 6971

2017: 6698 Kilde: NFF

– Vi startet tidlig fordi vi tror lengre sesong og mer tøffing matching bidrar til å løfte norsk fotball. Det slo gjennom som et sterkt kriterium for å starte tidlig, forteller Øverland.

Noe av forklaringen til at tilskuertallet ikke er høyere, kan være at Rosenborg, Brann og Vålerenga – lagene med høyest tilskuersnitt – ikke hadde hjemmekamp.

I 2005 var det totalt 77.007 mennesker på serieåpningen, et snitt på 11.001 per kamp.

– NFF har fått all kjeft, men det er feil. Det er jeg som leder av Toppfotballen sammen med klubbene og NFF som har bestemt dette. Vi får vurdere om det er riktig de neste fire årene, mener Øverland.

– Stor nedgang

Også til helgen er det meldt kaldt flere steder i Norge.

Fakta Tilskuere i serieåpningen KBK-VIF (0–1) 3969 tilskuere

Bodø/Glimt-LSK (3–1) 3484 tilskuere

Molde-Sandefjord (5–0) 6218 tilskuere

Strømsgodset-Stabæk (2–2) 5199 tilskuere

Odd-Haugesund (1–2) 4400 tilskuere

Start-Tromsø (4–1) 3068 tilskuere

Sarpsborg-Rosenborg (1–0) 5201 tilskuere



– 35 prosent er mye. Det kan trekke ned litt at små steder hadde hjemmekamper, men det er ikke mulig å skjule at det er en stor nedgang. Det overrasker meg ikke på grunn av været og temperaturen, sier Erling Rostvåg, talsmann i Klanen, Vålerengas supporterklubb.

– Jeg tror det blir mye folk på Valle, spår han før Vålerenga møter Odd søndag klokken 20.00.