I CELEBERT SELSKAP: Erling Braut Haaland fikk plass på årets lag for 2022, med blant andre Kylian Mbappé og Lionel Messi.

Haaland på FIFAs verdenslag for annet år på rad

Manchester City-stjernen Erling Braut Haaland ble mandag kveld plukket ut på verdenslaget for 2022.

Det var ventet at det ville bli tøft for Haaland å komme med, med tanke på konkurrentene: VMs superstjerner Kylian Mbappé og Lionel Messi, samt Gullballen-vinner Karim Benzema. Men laget ble satt ut i et 3–3–4-system, og det ble plass til Haaland også.

22-åringen er for annet år på rad plukket ut på Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) verdenslag.

Slik ser verdenslaget ut: Courtois – Hakimi, Cancelo, Van Dijk – De Bruyne, Modric, Casemiro – Messi, Mbappé, Benzema, Haaland.

Haaland spilte første halvdel av fjoråret i tyske Borussia Dortmund før han skiftet til Premier League-giganten Manchester City i fjor sommer.

Der har jærbuen herjet både i ligaen og i Champions League og scoret 27 mål for de lyseblå før jul.

Det er spillerne selv som stemmer over hvem som skal på laget. Prisen deles ut av Fifpro, som er den internasjonale spilleforeningen.

Hverken Caroline Graham Hansen eller Ada Stolsmo Hegerberg ble stemt fram på årets lag i verden mandag kveld.

Hegerberg var i tillegg nominert til årets spiller, men kom ikke med da listen ble kuttet ned til tre spillere.