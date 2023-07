I FOKUS: Mesut Özil har igjen havnet i søkelyset for sitt politiske ståsted.

Tysk by boikotter Özil etter høyreekstrem tatovering

Nok en gang er den tidligere fotballstjernen Mesut Özil (34) i hardt vært for sitt politiske ståsted. Denne gangen har en grå ulv på brystet skapt furore.

Nå velger den tyske byen Essen å ta avstand fra Mesut Özil etter et bilde 34-åringen publiserte i sosiale medier i helgen.

Özil poserer sammen med sine personlige trener, Alper Aksac, mens han viser frem en tatovering av en grå ulv på brystet.

Den grå ulven symboliserer tilsynelatende logoen til den tyrkiske, høyreekstreme organisasjonen «Ülkü Ocakları», «Ülkü Ocakları»,"De grå ulvene". som assosieres med vold og terrorisme.

Organisasjonen er bannlyst i Frankrike og overvåkes av etterretningsbyrået i Tyskland.

Den tyske verdensmesteren fra 2014 spilte i sine ungdomsår for byens klubb, Rot-Weiss Essen. Essens bydirektør, Peter Renzel, publiserte tirsdag et bilde på Facebook der han og klubbens sosialsjef, Tani Capitain, tar et bilde av Özil, iført Essen-drakten, ned fra veggen.

– Selvfølgelig har vi vært veldig stolte av Mesut Özil og hans store karriere. Men denne handlingen hans gir grunn til å tenke på hans rolle som forbilde. Vi tok ned bildet hans til saken er avklart og han gir en grunn som er forståelig, sier Capitain til den tyske storavisen Bild.

Tidligere Berlin-parlamentsmedlen Hakan Tas, som også har tyrkiske røtter, bekrefter ekteheten til tattoveringen. Til avisen Berloner Zeitung sier han:

«Det er velkjent at Özil er politisk aktiv og driver kampanjer for Erdogan. Det gikk bare rykter om at han støttet de grå ulvene. Nå tilstår han».

STJERNE: Mesut Özil spilte størsteparten av karrieren for Arsenal. Tyskeren spilt også for blant andre Real Madrid.

Den tidligere Arsenal- og Real Madrid-stjernen har gjentatte ganger havnet i fokus for politiske ytringer. Tyskeren, som har tyrkiske røtter, er blant annet god venn med Tyrkias kontroversielle president Recep Tayyip Erdogan.

Özil har i sine sosiale kanaler flere ganger erklært sin støtte til Erdogan, som er kritisert for å bryte med menneskerettigheter. Noe som vekket reaksjoner.

VENNSKAP: Mesut Özil sammen med Recep Tayyip Erdogan i 2018.

Både tyrkiske og tyske medier har kritisert Özils avgjørelse om å ta tatoveringen – selv om det er usikkert om hensikten er å vise støtte til «de grå ulvene».

Özil, som la opp etter forrige sesong, har ennå ikke uttalt seg. Han spilte sine to siste sesonger i Tyrkia.