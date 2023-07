IKKE EUROPA-SPILL: Juventus får ikke spille Conference League kommende sesong.

Juventus utestengt fra europeiske turneringer

Den italienske giganten Juventus får ikke delta i europeiske turneringer på ett år. Det betyr at de ikke spiller i Conference League kommende sesong.

VG oppdaterer!

Det bekrefter UEFA i en pressemelding.

Allerede for tre uker siden skrev den italienske storklubben at de hadde kommet til enighet med Uefa om at det ikke blir Conference League-spill kommende sesong.

Fredag kveld kom bekreftelsen på Uefas hjemmesider.

Årsaken til utestengelsen er at Juventus har brutt økonomiske regler.

I tillegg til utestengelsen får de en bot på 20 millioner euro. Dersom de beviser at de klarer å overholde det økonomiske reglene de tre kommende sesongene, så trenger de bare betale halvparten av boten.

Ifølge den italienske storavisen Gazetta dello Sport er det Fiorentina, laget som havnet bak Juventus i fjorårets Serie A, som vil ta plassen til «den gamle dame» i Europa Conference League.