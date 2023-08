KJENTE ANSIKT: Erling Braut Haaland (i midten) sammen med de verdenskjente youtuberne Logan Paul (t.v.) og KSI til høyre.

Haaland inngår samarbeid med den omdiskuterte sportsdrikken Prime

Det bekrefter Egil Østenstad som er en del av «Team Haaland» til VG. På Instagram deler jærbuen et bilde med de verdenskjente youtuberne til sine 35 millioner følgere.

– Fremtiden av sportsdrikk møter fremtiden av fotball, skriver Prime på sin egen offisielle Instagram-konto hvor de har delt et bilde av Haaland side om side med de verdenskjente youtuberne Logal Paul og Olajide «JJ» Olatunji, bedre kjent som KSI.

Nevnte Østenstad fra «Team Haaland» hadde lite å si utover at han bekrefter samarbeidet.

– Jeg har ingen kommentar til innholdet i avtalen, sier han til VG.

Både Logal Paul og KSI har delt bilder hvor jærbuen poserer med drikken. De kaller Haaland for en «Prime Athlete». Drikken har også samarbeid med store fotballklubber som Arsenal, Barcelona og Bayern München.

Tidligere i sommer samlet det seg store menger fans på Aker Brygge i Oslo for å få et glimt av de to YouTube-stjernene da de besøkte Oslo for å fremme energidrikken sin:

Energidrikken Prime fikk stor oppmerksomhet da den tidligere i 2023 ble tilgjengelig på det norske markedet. Flasken med 200 mg koffein og store mengder A-vitamin ble etter hvert ulovlig i Norge på grunn av innholdet.

Etter hvert kom den tilbake i hyllene, men da med et annet innhold som er godkjent i det norske markedet. Samtidig sank prisen fra 150–300 kroner til om lag 35 kroner.

Haaland har i sin egen Viaplay-dokumentar tidligere vist at han er særdeles kresen på hva slags mat og drikke han inntar: