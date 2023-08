TOK LEDELSEN: Niklas Castro (t.v.) banket inn 1–0 for Brann i annenomgang mot AZ Alkmaar.

Kjemperesultat for Brann – holdt AZ Alkmaar til uavgjort

(AZ Alkmaar – Brann 1–1) Ett hinder gjenstår for Brann før gruppespill i Conference League. Det er ingen lek mot AZ Alkmaar, men bergenserne viste seg fra sin beste side i Nederland.

Tøff motstand ventet Brann i den første av to play off-kamper om gruppespill i Conference League.

Bergenserne satte imidlertid en støkk i AZ Alkmaar da Niklas Castro sørget for ellevill jubel blant de tilreisende på tribunen i Nederland, og 1–0-ledelse i annenomgang.

Mathias Dyngeland sto tidvis som en levende vegg i Brann-buret og var virkelig i det vrange humøret, men 20 minutter før fulltid måtte han og Brann gi etter.

Pantelis Chatzidiakos utlignet for AZ etter en retur.

Med 1–1 tar likevel Brann med seg et solid resultat til Bergen og returoppgjøret om én uke.

LEVENDE VEGG: Mathias Dyngeland stod tidvis som en levende vegg for Brann.

I ekte bergensvær leverte Brann en bunnsolid omgang mot AZ Alkmaar i Nederland, og Eirik Hornelands menn kom til flere gode sjanser. Scoringene uteble likevel:

– Faren er at Alkmaar i andre omgang får noen få muligheter og scorer en eller to. De har større effektivitet, så det er viktig at Brann er på alerten og ikke slipper til noe. Sånn er det i internasjonal fotball. Man blir brutalt straffet for små feil og det må Brann være oppmerksom på, sa Kjetil Rekdal i VGs studiosending i pausen.

Med 0–0 til pause hadde Brann klart å unngå nettopp det.

– Brann må bare fortette, være modige og være lojale mot egen stil, og satse på at det er godt nok, mente Rekdal.

– Det er en profesjonell og bra gjennomført omgang. Vi får gunstige brudd, men utnytter ikke de godt nok, for vi burde ha fått noen scoringer, var Branns assistenttrener Erik Huseklepps dom.

Brann fortsatte annenomgang i samme spor, og etter et snaut kvarter fikk de også belønning for innsatsen:

Fredrik Pallesen Knudsen vant ballen høyt i banen og spilte frem til Bård Finne. Publikumsfavoritten slapp ballen elegant gjennom til Niklas Castro som banket til fra skrått hold.

Skuddet langs bakken var utagbart for Mathew Ryan i AZ-målet, og Brann tok ledelsen.

MÅLSCORER: Niklas Castro sendte Brann-supporterne til himmels da han satte 1–0 mot AZ Alkmaar.

Da skrudde nederlenderne opp tempoet. Mayckel Lahdo kom inn fra benken og skapte umiddelbart en trussel for Brann og testet skuddfoten flere ganger.

Etter 70 minutter banket innbytteren til, og Mathias Dyngeland måtte gi retur. Den stupte AZ-kaptein Pantelis Chatzidiakos inn til 1–1.

Flere mål ble det ikke. Dermed lever virkelig håpet for Brann om et gruppespill i Conference League.

Brann har ikke kommet lenger enn til kvalifiseringsrundene i Europa siden 2008/2009 da de tapte for Deportivo de La Coruña i 1. runde av den daværende UEFA-cupen.