PÅ LÅN: Lillestrøm forsterker troppen med Kosi Thompson fra Canada.

Lillestrøm hentet MLS-spiller på lån

Kosi Thompson (20) skal spille for Lillestrøm ut sesongen. Midtbanespilleren kommer fra MLS-klubben Toronto FC.

– Jeg er veldig, veldig glad for å få denne muligheten. Siden jeg var en liten gutt har jeg drømt om å komme til Europa for å spille. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang her, sier Thompson til Lillestrøms nettsider.

20-åringen hentes i første omgang på lån, men klubben opplyser at de har opsjon på kjøp av den kanadiske midtbanespilleren.

LSK skriver at Thompson trente med laget tirsdag og forhåpentlig vil være spilleklar mot Aalesund søndag.