KRITISERER ULIKE VINDU: Liverpool-manager Jürgen Klopp uttalte seg om Saudi-Arabias overgangsvindu fredag. Her fra Premier League-oppgjøret mot Bournemouth.

Klopp kritisk til saudiarabisk overgangsvindu: − Umulig å forholde seg til

Liverpools Jürgen Klopp har lite til overs for at Saudi-Arabias overgangsvindu stenger senere enn det europeiske vinduet.

– Det er ikke bra. Autoriteter bør gjøre det tydelig at hvis man ønsker å være en del av systemet, bør du drive business på samme tid som alle andre, sier Klopp.

Det kontante svaret kom frem på fredagens pressekonferanse før søndagens oppgjør mot Newcastle.

Saudi-Arabias overgangsvindu stenger nemlig 20 dager senere enn det europeiske vinduet, og det er Liverpool-treneren tydelig på at skaper utfordringer.

– Det som gjør det umulig å forholde seg til er at overgangsvinduet vårt stenger og de holder seg åpne. Så spiller vi til 1. januar og dette er troppen vår, vi har det problemet, sier han videre.

Han fortsetter:

– Jeg husker noe slikt i Russland for lenge siden. Det var ikke helt gale penger. Det er nytt og utfordrende. Jeg er ganske sikker på at FIFA kan (endre fristen) slik, sier han og knipser med fingrene, men jeg er ikke sikker på at de vil.

UTFORDRENDE: Klopp mener de ulike vinduene gjør det utfordrende.

På fredagens pressekonferanse snakket også Klopp om ryktene rundt Mohamed Salah til Al Ittihad. Fredag morgen skrev The Guardian at den saudiarabiske klubben ikke har gitt opp håpet om å verve ham.

Ryktene ville ikke Klopp ha noe av.

– Det er vanskelig å snakke om historier i mediene når det ikke er noe å snakke om fra vår side. Mohamed Salah er Liverpool-spiller. Om det skulle ha vært noe (bud), ville svaret vært nei, svarte Klopp.

Søndag møter Liverpool Newcastle i den tredje runden i Premier League. Liverpool-treneren mener det er et veldig sterkt lag med en intens måte å spille på.

– Det blir en massiv atmosfære, så denne blir tøff, sier han.

PS! Newcastle mot Liverpool starter klokken 17.30 søndag. Den kan du følge i VG Live.

