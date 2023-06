Avis: Manchester United trekker seg fra David De Gea-kontrakt

Fremtiden til målmannen David De Gea (32) er uvisst.

Det melder The Athletic. Han skal ha blitt enig med Manchester United om en kontraktsforlengelse, som innebar en nedgang i lønn til rundt 375.000 pund i uken. Men deretter har Manchester United trukket seg fra avtalen og heller tilbudt en ny med lavere lønn, ifølge The Athletic.

Den nåværende kontrakten til David De Gea går ut 30. juni. The Athletic hevder at det er interesse for den spanske keeperen fra Saudi-Arabia som den siste har hentet flere profilerte navn fra europeisk fotball. Inter-keeper Andre Onana nevnes som en kandidat til å bli ny Manchester United-burvokter.