Deltakelsen er viktig - for A-landslaget

EN FOR FREMTIDEN: Oscar Bobb er en spennende kantspiller - for A-landslagssjef Ståle Solbakken.

Uansett hvordan det går i onsdagens kamp mot Italia: At Norge deltar i mesterskap for aldersbestemte landslag er uvurderlig - for A-landslaget.

Det beste eksempelet er den troppen landslagssjef Svein Ivar Sigernes tok med seg til junior-VM i 1989. I den troppen var det sju spillere som til sammen fikk 429 A-landskamper, og de fleste av dem var viktige spillere for Norge i VM 1994, VM 1998 og EM 2000.

Henning Berg, Tore Pedersen, Roger Nilsen, Stig Inge Bjørnebye, Lars Bohinen fra «69-generasjonen» samt Øyvind Leonhardsen og Roar Strand født 1970, dominerte på mange måter norsk landslagsfotball helt siden junior-VM ble spilt i Saudi Arabia i mars 1989 og fram til det hittil siste mesterskapet for A-lag Norge har deltatt i - EM 2000.

Sigernes ble avløst i aldersbestemte landslag med Norge av tre S’er til - Semb, Skullerud og nå Smerud. Bare Pål Arne Johansen - junior-VM 2019 - blandet seg inn i bokstavleken der.

I 1998 hadde Nils Johan Semb et meget spennende og godt U-landslag, som kom til semifinalen. På laget spilte 16 mann som fikk A-landskamper, og flere av dem dominerte i sin tid: Trond Andersen (38 A-landskamper), Vegard Heggem (20 A-landskamper, skade ødela etter det), Eirik Bakke (27 A-landskamper), Thorstein Helstad (38 A-landskamper) og Steffen Iversen (79 A-landskamper) spilte turneringen, som kanskje hadde den norske troppen som var sterkest preget av en miks av uflaks og skader.

Espen Baardsen, keeper på turneringens lag under U-EM i 1998, ga seg tidlig etter motivasjonsproblemer. Heggem ble skadet, det samme ble Andreas Lund, mens også Bakke og Iversen slet med mange skader. Iversen scoret to mål mot Nederland i bronsefinalen, ble toppscorer og kom på turneringens beste lag den gangen.

Mange av disse spillerne dominerte EM-troppen to år senere, også da med Semb som landslagssjef. Kun fire mann fra troppen fikk IKKE A-landskamper.

I 2013 tok Per Joar Hansen Norge til mesterskap med U-landslaget, men trakk seg før mesterskapet (fikk jobben i Rosenborg) og dermed ble det Tor Ole Skullerud som ledet Norge i det mesterskapet. Også her er/var det mange spillere som dominerte på A-landslaget i de 10 årene som er gått.

Stefan Strandberg, Omar Elabdellaoui, Ørjan Håskjold Nyland, Markus Henriksen, Håvard Nordtveit, Stefan Johansen og Joshua King bør nevnes. Og denne gjengen var nær ved å spille Norge til et mesterskap da Per-Mathias Høgmo ledet A-landslaget. Fra troppen i 2013 er det kun tre spillere som ikke fikk A-landskamper.

På laget som spilte junior-VM i 2019, finner vi Leo Skiri Østigård, Kristian Thorstvedt og ikke minst Erling Braut Haaland, samt Hugo Vetlesen, Jens Petter Hauge og Ola Brynhildsen - alle spillere som kan komme til å dominere på A-landslaget i årene som kommer.

Spørsmålet nå blir hva gjengen til Leif Gunnar Smerud kan oppnå - med A-landslaget. For ja, det er viktig å gjøre det bra i mesterskap for aldersbestemte spillere - men det er langt viktigere hvilke spillere A-landslagssjefen kan bruke i årene som kommer.

Det er kantspillerne som er mest spennende på Smeruds lag. Det må være mulig å gjøre stabile A-landslagsspillere av flere av Emil Konradsen Ceide, Osame Sahraoui, Oscar Bobb og Antonio Musa.

Onsdag kveld mot Italia kreves det både klokskap, taktikk - og flaks - for å gå videre. Norge må vinne med to mål - og håpe at Frankrike vinner sin tredje strake kamp.

Men dette er samtidig en kveld der Norges unge spillere virkelig kan få vist hvor gode de er - og spille seg enda mer aktuelle for A-landslaget i fremtiden.

Avspark 20:45.

