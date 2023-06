Japans landslagssjef Futoshi Ikeda er ikke fornøyd med at kvinnenes fotball-VM kanskje ikke vil bli vist i hjemlandet.

Japans landslagssjef hardt ut for Fifa: − Vil skade idretten

Japans landslagssjef, Futoshi Ikeda, tror at de potensielle svarte TV-skjermene under kvinnenes fotball-VM kan skade den langsiktige utviklingen av idretten.

NTB

– For at kvinnefotballen skal utvikle seg i Japan, er det viktig at vi har mange som ser på og støtter oss, sa Ikeda til Reuters.

Japan, som vant VM i 2011 og nådde finalen i 2015, er det siste store landet der kringkastere ennå ikke har inngått en avtale med Fifa om å vise mesterskapet i Australia og New Zealand.

– Om den blir sendt eller ikke vet vi ikke ennå, men det er viktig å vise det på TV og jeg håper virkelig alle kan se det. Hvis ikke vil det skade idretten, sa Ikeda.

Tidlig i mai truet Fifa-president Gianni Infantino med «svarte TV-skjermer» i landene som ikke blar opp. I forrige uke kom de til enighet med Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), som skal sende mesterskapet i 34 europeiske land. Dermed er Japan det siste store landet som mangler en TV-avtale.

Fuji TV og rikskringkasteren NHK hadde de japanske rettighetene for kvinnenes VM i 2019, men ingen av dem ønsket kommentere konflikten med Fifa overfor Reuters.

Kvinnenes verdensmesterskap i Australia og New Zealand sparkes i gang 20. juli og spilles fram til 20. august.