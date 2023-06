IKKE LOV: Dette kapteinsbindet blir ikke lov å bruke under VM i Australia og New Zealand.

Fifa tillater likevel ikke regnbuebind – kommer med åtte alternativer

Fredag formiddag kom det rapporter om at Fifa ville godta regnbueflagget som kapteinsbind. Det viser seg ikke å stemme. Fifa kommer med andre alternativer.

Det var en stor debatt under Qatar-VM i fjor vinter da flere nasjoner, inkludert England, Tyskland og Danmark ville bruke et kapteinsarmbind med regnbuefarger og teksten «One Love».

Fifa nektet nasjonene å bære bindet i Qatar. Fredag formiddag meldte NTB at vil ikke slå ned på bruk av kapteinsbind med regnbuefarger under kvinnenes VM i Australia og New Zealand.

Nå viser det seg at det er feil. Fifa vil ikke godta «One Love»-armbindet, og heller ikke regnbueflagget som kapteinsbind. Istedenfor har Fifa gått ut med disse åtte alternativene som vil være tillatt i VM:

DISSE ER LOV: Dette er alternativene Fifa har lansert som lovlige under sommerens VM i Australia og New Zealand.

Det ene inneholder regnbuefargene, og inneholder teksten «Unite for inclusion». «Unite for inclusion».Alle forene om inkludering

På de syv andre står det: «Unite for indigenous peoples», «Unite for indigenous peoples»,Alle forene om urfolk «Unite for gender equality» «Unite for gender equality»Alle forene om likhet mellom kjønn, «Unite for education for all» «Unite for education for all»Alle forene om utdanning for alle, «Unite for ending violence against women», Unite for ending violence against women»,Alle forene om å få en slutt på vold mot kvinner «Unite for peace», «Unite for peace»,Alle forene for fred «Football is joy, peace, love, hope & passion» «Football is joy, peace, love, hope & passion»Fotball er for glede, fred, kjærlighet og håp og «Unite for zero hunger». «Unite for zero hunger».Alle forene om å gjøre slutt på sult

Irland har vært tydelige på at de har ønsket å bruke regnbueflagget eller «One Love»-armbindet som kapteinsbind under VM. De søkte om dispensasjon for flere måneder siden.

IKKE LOV: Norges kaptein Maren Mjelde med «One Love»-armbindet i kamp for Norge mot Sverige i april.

Kapteinen deres, Katie McCabe, var tydelig på sitt standpunkt under VM i Qatar. Hun sa at hun ikke kom til å se mesterskapet, og at hun ikke kom til å dra til Qatar om hun fikk tilbudet.

Ifølge RTE har Fifa snakket med de nasjonale forbundene i forkant for å hindre en ny debatt som var i Qatar.

Samme nyhetsbyrå sier at lagene kan bruke andre kapteinsbind under treninger, men å ha på seg «One Love»-armbindet eller andre kapteinsbind som ikke er godkjent under kamp kan føre til sanksjoner.