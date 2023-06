Kommentar

Det er nå Solbakken trenger støtte

IKKE ALENE: Landslagssjef Ståle Solbakken og Erling Braut Haaland i fobindelse det bitre tapet mot Skottland lørdag kveld.

ULLEVAAL STADION (VG) Det var noe spesielt med seansen under landslagets trening søndag – lagets to største stjerner sto der foran mikrofonene: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard prøvde å lette noe av trykket mot landslagssjef Ståle Solbakken.

Om de klarte det? Høyst usikkert.

Ødegaard virket grinete og lei og litt oppgitt – trolig på grunn av mediemaset og nye spørsmål rundt hvorfor Norge aldri lykkes. «Han signerte akkurat ny kontrakt, så jeg regner ikke med at det er noe spørsmål akkurat nå», sa Haaland.

Men jo dypere du dykker inn i resultatene Solbakken har med Norge det siste året (en seier, to uavgjorte og fire tap) så vil nok spørsmålene om han er rett mann naturlig fortsette.

Tror jeg.

For støtten fra spillerne trengs, og mer til, hvis Norges Fotballforbund og Solbakken skal holde fast ved kontraktsforlengelsen som skjedde før kampene i mars. For den var nøkkelspillerne i laget med på å godkjenne.

Altfor ofte blir en fotballtrener stående alene i motgang. Det finnes mange eksempler, der lederne hans/hennes gjemmer seg mens resultatene går i dass og du som trener til slutt må vinne hver eneste kamp for å beholde jobben.

Det går aldri bra.

DYSTERT: Det ser vanskelig ut for Norge å nå EM gjennom kvalifiseringen. Her går Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og sikkerthetssjef Geir Ellefsen på søndagens trening.

Så det er nå Ståle Solbakken trenger støtte. Lise Klaveness og Karl-Petter Løken, de som stolte så mye på Solbakken at de forlenget kontrakt før EM-kvalifiseringen startet, må melde seg på i offentligheten, og til slutt kom det en støtteerklæring fra Klaveness søndag kveld. Det var på tide.

Kontrakten ble forlenget for å unngå en situasjon som dette. For ingen hadde trodd at Solbakken og Norge skulle stå med ett fattig poeng etter tre kamper og med EM-plassen i en syltynn tråd.

Men nå er vi der, diskusjonen kommer, uansett om kontrakten er forlenget. Sånn er toppidrett nådeløs – resultatene overskygger stort sett alt. Og media gjør jobben sin. Det er i utgangspunktet Solbakkens arbeidsgiver som skal stå 100 prosent bak ham, mens media skal stille de rette spørsmålene.

For det skjer mye når et fotball-lag går fra 1–0 til 1–2 på de siste minuttene av en kamp. Det blir på et vis et lite jordskjelv, en rystelse, der alle leter etter noe eller noen å skylde på.

Og det enkleste er selvsagt landslagssjefen – han som står der med det sportslige ansvaret. Og det er både rett adresse – og den viktigste adressen.

Og det skal Ståle Solbakken ha – han viker ikke unna, hverken etter kampen eller dagen etter. I 25 minutter sto han der med mikrofonene på Ullevaal stadion, prøvde å forklare hva som gikk galt i sluttminuttene mot Skottland.

Uten at det hjelper – noe eller noen. Diskusjonen om bruken av for mange innbyttere på for kort tid mot slutten av kampen, om Leo Skiri Østigårds kramper, om Erling Braut Haaland burde blitt på banen – selv om han var tom ... det er nytteløst nå, uansett.

Selv sa Haaland at byttet med Jørgen Strand Larsen ikke var noe å si på, da han plutselig sto der en sjelden og uvanlig gang foran norsk presse søndag.

Jeg kan ikke huske at noe sånt har skjedd tidligere, at kapteinen og den største stjernen har dukket opp på en improvisert pressekonferanse – og jeg har vært rundt landslaget siden 1985. Hva som skjedde på bakrommet før denne ikke-annonserte seansen vet ikke jeg. Men det må ha vært et av to – eller en kombinasjon:

1) Ståle Solbakken har sagt at han nå trenger støtte, utad – fra de to største stjernene, for å prøve å skape ro etter «jordskjelvet», for å kunne komme seg videre. Solbakken vet at det evige maset på at Braut Haaland ikke stiller opp for norsk media – det vil ellers bare fortsette.

2) Spillerne følte at sjefen trengte støtte i en situasjon der den øverste lederen ofte drives fra skanse til skanse. Vi har sett det før, får du ikke den nødvendige støtten fra mange nok som har påvirkning, så ryker du.

Vi har to ferske eksempler fra norsk klubbfotball – Dag-Eilev Fagermo og Kjetil Rekdal. De ble stående ganske alene i kritikken. Og var egentlig sjanseløse.

Det er derfor det er så viktig, for Norges Fotballforbund, hvis de mener noe med forlengelsen i mars, at de kommer ut og står støtt på det de sa for tre måneder siden.

Hvis ikke kan det bli noen tunge måneder for en sterkt presset landslagssjef, etter møtet med Kypros tirsdag og fram til de neste kampene i september.

