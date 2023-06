KJØPER FOTBALLAG: Stormzy kjøper AFC Croydon sammen med Wilfried Zaha.

Stormzy kjøper fotballag sammen med Zaha

Den kjente britiske rapperen Stormzy og angriper Wilfried Zaha (30) slår seg sammen og kjøper fotballaget AFC Croydon.

Paret er oppvokst bare et steinkast fra der stadionen til klubben ligger. Stormzy og Zaha er to av tre i et konsortium som kjøper klubben som ligger utenfor ligasystemet i England.

AFC Croydon spiller i niendedivisjon.

– Konsortiumet vil eie og drive det som er barndomsklubben deres, sier AFC Croydon i en uttalelse.

Stormy og Zaha er det andre kjente paret som investerer i et lag nedover i divisjonssystemet i England. Skuespillerne Ryan Reynolds og Rob McElHenney har investert kraftig i Wrexham, som rykket opp til League 2 i våres.

Zaha begynte sin fotballkarriere i Crystal Palace, før han dro til Manchester United i 2013. Den overgangen ble mislykket, og Zaha dro tilbake til Palace i 2015.

Han spilte to landskamper for England, før han byttet landslag til Elfenbenskysten. Zahas kontrakt med Palace går ut i slutten av juni, og han er linket vekk til Saudi-Arabia.

The Guardian melder Palace skal ha tilbudt Zaha en kontrakt med 200 000 pund i uka, men at angriperen enda ikke har bestemt seg om han skal bli i London-klubben.

Stormzy en kjent britisk rapper med flere album som har toppet listene i England. Han snitter på 9,3 millioner månedlige lyttere på Spotify.