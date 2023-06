MOT TØFFERE TIDER? Brann-trener Eirik Horneland, her avbildet underveis i 3–1-tapet for Viking i Stavanger lørdag kveld.

Roper varsku om Brann-laget: − Nå er jeg bekymret

STAVANGER (VG) Nøkkelspillere forsvinner enten til utlandet, blir skadet og nå skal kapteinen ut i karantene. Det er lenge til overgangsvinduet åpner. Brann-trener Eirik Horneland forstår at situasjonen fremstår bekymringsverdig.

– Jeg har ikke noe problem med å skjønne at vi er litt tynne (i spillerstallen). Så er det en del av strategien å stole på akademiet og selge fotballspillere. Vi tikker av de boksene, sier Horneland til VG og fortsetter:

– Men man må passe på at man også vinner fotballkamper. Det blir aldri kjekt i Brann, Viking, Vålerenga, Rosenborg og de største klubbene i de største byene når man ikke vinner fotballkamper.

Lørdag kveld fikk Brann-treneren se laget tape sin første kamp på halvannen måned. De slapp også inn tre mål mot Viking i Stavanger. Det er første gang de slipper til så mange baklengs denne sesongen.

Horneland har fått litt å tenke på utenfor banen også.

Den bunnsolide venstrebacken David Møller Wolfe har forsvunnet til nederlandsk fotball. Lørdag spilte den kreative midtbanemotoren Mathias Rasmussen sin siste kamp for Brann.

På skadelisten står midtstopper Ruben Kristiansen. Han har betennelse i lysken. Niklas Castro gikk av tidlig i Viking-kampen med noe som minnet om strekk.

Mot Viking sendte Horneland inn ungguttene Isak Tomar Hjorteseth, Elias Myrlid og Jonas Torsvik, alle med ingen eller svært liten erfaring i Eliteserien.

I tillegg må Sivert Heltne Nilsen ut i karantene mot HamKam i neste runde.

Det er over en måned og fem seriekamper til overgangsvinduet åpner 1. august.

FORSVINNER: Mathias Rasmussen, her i pressesonen på SR-Bank Arena i Stavanger lørdag kveld.

BA-ekspert og tidligere Brann-spiller Jonas Grønner mener det isolert sett ikke er noen krise å tape for Viking.

– Men det er alt som skjer i kampen som gjør dette til en krise, sier han til avisen og lister opp flere av punktene nevnt ovenfor.

Overfor VG utdyper han:

– Akkurat nå er jeg ganske bekymret for tingenes tilstand og evnen man har til å opprettholde den flyten og kvaliteten men har arbeidet så utrolig hardt for å oppnå.

SKEPTISK: Tidligere Brann-spiller og ekspert i BA, Jonas Grønner (venstre), her avbildet sesongen 2022.

Grønner viser til opprykk, cupgull, medaljekamp og store salg. Alt på under ett år. Han tror ting har skjedd fortere enn Brann-lederne har klart å forutse.

– Så nå står man i et veiskille med over en måned igjen til overgangsvinduet åpner og stallen er syltynn, sier Grønner.

Han håper Brann nå utnytter sin posisjon som av de mest attraktive plassene i Norge å spille, at de reinvesterer millioner i riktige typer og kaller den delen avgjørende.

– Jeg er så spent og det er en helt utrolig viktig overgangssommer man går inn i nå. Et av tidenes viktigste overgangsvindu for Brann? spør han.

Horneland erkjenner at de har tydelige utfordringer foran seg. Han mener de «må være konstruktive» i tiden som kommer, sørge for at de «fortsatt er ambisiøse, bevarer troen og stiller gode lag hele veien».

– Hva har du sagt til sportslig leder og styret ditt?

– Det ligger en strategi i Brann, den er tydelig og klar. Den forholder jeg meg til hver eneste dag og de spillerne som er på feltet.

INGEN GOD DAG: For Eirik Horneland på SR-Bank Arena i Stavanger lørdag kveld.

– Så det blir ingen millionsigneringer i hverken 5, 10, 15 eller 20-millionersklassen i vinduet som kommer i august?

– Nei, det tror jeg er vanskelig og utenfor rekkevidde. Det er vanskelig å få hentet spillere i august måned som både er kampklare, har spilt mye fotball og kan være med å heve Brann. Det er en vrien øvelse. La oss se hva vi kan få til. Det finnes noe midler, men det er først og fremst de som er her nå som må ta dette videre, sier Horneland.

Han påpeker at de ikke har solgt for «enorme summer».

Ifølge VGs opplysninger aksepterte Brann et bud på 30 millioner for Wolfe, mens Rasmussen reiser til Belgia for et sted mellom 13–15 millioner.

– Det er vanskelig å få mye ut av de pengene i markedet. Det er en vrien øvelse, gjentar han.

PS: Brann tar imot HamKam i deres neste seriekamp hjemme på Brann Stadion søndag 2. juli. Før den tid venter Brattvåg borte i cupens 4. runde onsdag.

