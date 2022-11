Caroline Graham Hansen på et medietreff etter en landslagstrening i sommerens fotball-EM.

Graham Hansen ut mot dekningen av kvinnelandslaget: − Ser ikke hele bildet

Caroline Graham Hansen kritiserer norske mediers behandling av landslagskvinnene i fotball. Hun føler sakene som oftest blir negativt ladet.

NTB

Det kommer fram i podkasten «Their pitch», skriver TV 2.

I sommer var kritikken spesielt hard etter Norges exit i EM-gruppespillet. På veien ble det 0-8-tap for England.

– De er der på de store mesterskapene og har meninger om landslaget når de ønsker det, men de ser ikke det fulle og hele bildet. Hvordan skal jeg ta deg seriøst som journalist eller ekspert når jeg vet at du bare kaster ut meninger når vi gjør det dårlig? spør Graham Hansen.

– Når vi gjør det bra, er vi også dårlige. Det hjelper ikke meg å lese kommentarer om meg selv basert på én dårlig kamp, legger hun til.

I slutten av august bestemte Graham Hansen seg for å ta en pause fra landslaget. Hun følte på en altfor stor belastning ved å skulle kombinere spill for Norge og klubblaget Barcelona.

– Det var enkelt for meg, for jeg var så sliten. Jeg var frustrert over at jeg ikke klarte å restituere meg slik jeg ville. Det var, for en gangs skyld, tid for å fokusere på meg selv, utdyper hun i podkasten.