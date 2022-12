FINALETRENER: Didier Deschamps møtte pressen i Doha lørdag formiddag. Søndag leder han Frankrike i VM-finalen mot Argentina.

Oppgitt før VM-finalen: − Du vil sikkert si jeg er forbannet

DOHA (VG) Frankrike-sjef Didier Deschamps er tydelig oppgitt over alle spørsmålene om Karim Benzema (35) før VM-finalen.

Gullballen-vinneren er fortsatt en del av den franske troppen og vil få en gullmedalje dersom Frankrike vinner, men på grunn av skade var han ute da VM startet.

Nå har han spilt treningskamp for Real Madrid, og nå er han invitert ned for å følge finalen. Fredag kveld meldte imidlertid Benzema på Instagram at han ikke har noen interesse av å reise til Qatar.

Da en journalist fra brasilianske O'Globo spurte Deschamps om Benzema, prøvde landslagssjefen å skjule sin irritasjon.

– Kan du spre ordet til utenlandske journalister? spør han.

Til franske journalister har han en rekke ganger slått fast at han ikke vil snakke om Benzema, på pressekonferansen etter semifinalen mot Marokko lukket han øynene og meldte "kom igjen, neste spørsmål".

– Hvis jeg ikke svarer, vil du sikkert si at jeg er forbannet, åpnet Deschamps fredag.

– Vi har fått flere spillere skadet, Christopher Nkunku først, deretter Karim og Lucas Hernandez. Nå har jeg 24 spillere å konsentrere meg om, overfor dem vil jeg si at et slikt spørsmål i det minste er klønete.

Frankrike møter Argentina i VM-finalen søndag ettermiddag.

Sportsavisen L'Equipe har skrevet at forholdet mellom Deschamps og Benzema ikke er veldig bra. Benzema fikk Gullballen (Ballon d’Or) i oktober.

Men én som skal spille VM-finalen er denne mannen:

Lørdag ble landslagssjefen også konfrontert med viruset som har rammet den franske leiren. Dayot Upamecano, Adrien Rabiot og Kingsley Coman var ute i semifinalen, fredag ble det også meldt at Ibrahima Konaté og Raphael Varane var virusrammet.

– Jeg vil ikke gå i detaljer om det. Jeg forstår at dere er interessert, vi prøver å forholde oss til det og gjør det som er nødvendig, sier Deschamps, verdensmester som spiller i 1998 og som landslagssjef i 2018.