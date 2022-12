HØYT OPPE: Walid Regragui får mye av æren for Marokkos uventede suksess. Her etter 1–0-seieren mot Portugal i kvartfinalen.

«Fredsmeglerens» historie: Vokste opp i tøft miljø, overtalte stjerne og dukket opp i Zoom-møte

Inntil nylig var Marokko-trener Walid Regragui (47) fullstendig ukjent for de aller fleste. Nå genierklæres han både på og utenfor banen.

– Man kan kanskje si at jeg er klin gal, men litt galskap er bra, sier Regragui før VM-semifinalen mot Frankrike.

Regragui er full av selvtillit. Den første store triumfen ble gjort allerede før mesterskapet, da han som nyansatt landslagssjef fikk Chelsea-stjernen Hakim Ziyech til å returnere til landslaget.

Før han ble Marokko-sjef hadde han vært snaut seks år i FUS Rabat, et snaut år i qatarske Al Duhail og et snaut år i marokkanske Wydad FC. Suksesskurven har gått bratt oppover.

– Jeg sa til kompiser før VM at de burde følge med på Marokko. Jeg trodde at de kunne gjøre det bra, men at de skulle gjøre det så bra hadde jeg aldri trodd, sier Omar Elabdellaoui til VG.

MAROKKANSK BAKGRUNN: Omar Elabdellaoui (til venstre) på samling med det norske landslaget, som han har 49 kamper for. Også Tarik Elyounoussi (nummer tre fra venstre) og Mohammed Abdellaoue (til høyre) har marokkansk bakgrunn.

Bodø/Glimt-spilleren har marokkansk bakgrunn og har latt seg imponere av nordafrikanerne. Marokko har ikke tapt under Regragui. I VM i Qatar har de slått ut lag som Belgia, Spania og Portugal – og kun sluppet inn ett mål på veien. Det var et selvmål mot Canada.

– Det er mange som kan se og lære av Marokko når det gjelder hvordan man vil opptre defensivt, sier Elabdellaoui.

Nettopp det har vært suksessfaktoren for Regragui og Marokko. Et kompakt forsvar, enorm innsats og farlige kontringer krydret med individuell briljans har tatt dem hele veien til semifinalen mot Frankrike.

– Frankrike blir den største testen til nå, uten tvil, men jeg har full tro på Marokko hvis de klarer å opprettholde innsatsen og den defensive strukturen, som har vært helt utrolig, sier Elabdellaoui.

Kanskje er innsatsen og viljen en slags personifisering av Walid Regraguis bakgrunn. Han vokste opp i et distrikt i utkanten av Paris hvor det er mye vold og kriminalitet, nemlig Corbeil-Essonnes, noen mil sør for sentrum.

– Jeg vil ikke snakke om de problemene, sosial ekskludering, folk som har kommet fra vanskelige distrikter. Ja, jeg kom fra et nabolag hvor man noen ganger måtte kjempe tøffere enn andre til å komme deg frem i livet, men jeg klager ikke, sier Regragui.

En av suksessfaktorene har vært å være ekstremt læringsvillig. Tidligere i år dukket han opp i en Zoom-konferanse hvor Arsenal-manager Mikel Arteta fortalte om hvordan han la opp taktikken for å slå Manchester City i FA-cupsemifinalen i mai.

Manchester City er kjent for å være et veldig ballbesittende lag, og motstanderne er stort sett nødt til å akseptere å ha ballen minst om man skal slå de regjerende Premier League-vinnerne.

– Det er utrolig hvordan fotballjournalister elsker ballbesittelse-statistikken, men det hjelper ingenting hvis man bare har fire skudd, sier Regragui.

Et annet tema i pressen har vært at Marokko har overprestert veldig på «expected goals», som er en statistisk måling som handler om hvor mange sjanser man skaper og hvor stor kvaliteten er på sjansene.

– Man kan snakke om det, men det hjelper ikke hvis en spiller bommer på fire sjanser. Pep Guardiola var helten min en stund, men når du har Kevin De Bruyne, Bernardo Silva og andre verdensklassespillere, er det mulig å spille på den måten, sier Regragui.

– Vi vet at mange europeiske journalister har kritisert spillestilen vår og sagt at vi ikke er et velspillende lag, men det er ikke bare én måte å vinne på. Jeg tror vi hadde 0,01 prosent sjanse for å vinne VM på forhånd. Nå har vi 0,03 prosent. Vel, vi kommer til å knuse statistikkene, sier han.

Regragui vokste opp som franskmann og kjente ikke spesielt godt til Marokko utover familieferiene, skriver Daily Mail. Før han skulle trene i Marokko fokuserte han på å lære seg den marokkanske kulturen og islam.

Suksessen til Marokko har blitt feiret også i andre afrikanske land og i den arabiske verdenen. Etter seieren mot Portugal tok det helt av.

– Vi var hjemme med mamma og pappa og var samlet der. Det var full stemning, masse glede, skrik og rop, forteller Omar Elabdellaoui.

– Det får folk som aldri ser på fotball til å se på fotball. Det bringer alle sammen. Jeg vil også tro at alle som er glad i fotball er Marokko-fans om dagen, uansett hvor man er fra. Det gir håp og tro til alle som blir sett på som underdogs. Det har vært veldig følsomt. Jeg har veldig mye familie i Marokko, så jeg får videoer og snaps. Det har vært folkefest hver eneste dag og folk er helt i hundre, sier han.

I 2007 spilte Regragui blant annet sammen med tidenes mestscorende på det franske landslaget, Olivier Giroud (da 21 år), i den franske klubben Grenoble Foot 38. Onsdag møtes de igjen.

– Vi er selvsikre. Vi er ikke slitne. Vi ønsker å gå lenger, sier Regragui.