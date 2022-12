GLAD KVELD: Alexander Straus og Bayern München leverte varene mot Barcelona.

Straus' Bayern München endte Barcelona-kvinnenes ville seiersrekke

(Bayern München-Barcelona) Alexander Straus' Bayern München sørget for Barcelonas første tap på 16 kamper. Tyskerne vant 3-1 på hjemmebane i Champions League onsdag.

NTB

Vertene fikk en drømmeåpning på kampen da Klara Bühl og Lina Magull sørget for 2-0-ledelse etter kun ti minutter.

Etter en times spill økte Lea Schüller vertenes ledelsen til tre mål. Da hjalp det lite for gjestene at Geyse utlignet fem minutter senere.

Emilie Bragstad og Ingrid Syrstad Engen startet begge kampen på benken for hvert sitt lag. Barcelonas Engen kom inn til pause, mens Bayerns Bragstad først fikk prøve seg fra det 85. spilleminutt.

KOM INN: Barcelonas Ingrid Syrstad Engen.

Barcelona topper likevel gruppe D med ni poeng på fire kamper. Bayern har like mange poeng, men langt dårligere målforskjell.

Sist Barcelona tapte en tellende kamp var mesterligafinalen mot Lyon forrige sesong.

Bayern trenes av norske Alexander Straus, som i sommer forlot Brann. Han har fått i oppgave å lede de rødkledde til toppen av europeisk fotball.

Frida Maanums Arsenal kunne også feire tre nye poeng i gruppespillet da de vant 1-0 over Juventus på hjemmebane.

Arsenal leder gruppe C med ti poeng på fire kamper. Ada Hegerbergs Lyon, som vant 4-0 over Zürich, følger tre poeng bak.

Hegerberg er fortsatt ikke klar etter skaden hun pådro seg da Norge kvalifiserte seg til VM med seier i Belgia i begynnelsen av september.

I England ble det onsdag spilt ligacup-fotball, og Vilde Bøe Risa scoret to mål da Manchester United slo Everton 4-2.

Bøe Risa brukte bare ett minutt på å sende vertene i føringen. 19 minutter senere satte hun inn sitt andre mål for kvelden.

I mellomtiden hadde også Rachel Williams scoret for Manchester United.

Jess Park reduserte til 1-3 for Everton etter 25 minutter, men det hjalp lite da Jade Moore satte inn «de røde djevlenes» fjerde mål for kveld, to minutter senere.

Danske Karen Holmgaard fikk satt inn enda en redusering for Everton på tampen av kampen, men Manchester United vant til slutt 4-2.

United ligger nå på 2.-plass i gruppe A med fem poeng etter tre kamper. Aston Villa topper gruppen med ni poeng, men med én kamp mer spilt. Aston Villa vant 2-1 over Sheffield United på bortebane.

I Liverpool startet Julie Blakstad for Manchester City, som vant 2-0 på bortebane. Blakstad ble byttet ut etter 71 minutter. City topper gruppe B med full pott etter tre kamper.