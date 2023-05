ARRESTORDRE: Douglas Costa, her som Bayern München-spiller i 2020.

Arrestordre for tidligere Bayern-stjerne i Brasil

En brasiliansk domstol ber om arrestasjon av den tidligere Bayern München- og Juventus-spilleren Douglas Costa for å ha unnlatt å betale for barnebidrag.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

En advokat for den brasilianske angrepsspilleren uttalte tirsdag at han stoler på at avgjørelsen fra dommeren i Porto Alegre vil bli omgjort. Detaljene i saken er ikke unnlatt til offentligheten.

Costa har to barn på tre og fem år fra sitt første ekteskap.

32-åringen kan ikke arresteres utenfor Brasil, ifølge rettens kjennelse som ble avgitt fredag. Costa spiller nå i amerikanske LA Galaxy.

Brasilianeren har spilt for klubber som Grêmio, Sjakhtar Donetsk, Bayern München og Juventus. Han signerte en avtale med MLS-laget fra Los Angeles i februar 2022, som varer ut 2023.