Kommentar

Vi må glemme de siste 10 - de 80 første var gode

GOD KAMP: Det ble tap mot Spania, men Norge spilte godt i store deler av kampen.

MALAGA (VG) (Spania-Norge 3–0) Det raknet mot slutten, men det er heller ikke Spania Norge må slå for å nå det «fordømte» sluttspillet nasjonen har tørstet etter i 23 år.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Folket rett nedenfor meg her på stadion har jublet i mange minutter nå. De fikk det de håpet på - Spania scoret to mål på de seks siste minuttene, etter at Ståle Solbakken hadde forsøkt med to tanker i hodet samtidig (som skal være vrient for en mann ...) - tenke både på Spania, men også på tirsdagens langt viktigere kamp i Georgia.

Derfor byttet han fire mann samtidig, og Norge mistet noe av den fine rytmen i spillet de hadde hatt i 75 minutter. I tillegg måtte Norge risikere noe for en eventuell scoring.

Kanskje skulle han ventet, eller halvert antall bytter, spesielt i forsvarsfireren som er så innspilt, byttene gjorde i hvert fall at resultatet ser stygt ut, men prestasjonen var god helt fram til Norge raknet litt mot slutten, en tendens som har vært i mange av kampene under Solbakkens ledelse den siste tiden - fordi måten å spille forsvar på under Solbakken krever full konsentrasjon i 90 minutter. Spillerne klarer stort sett 75.

I Fredrik Aursnes har Norge nå fått fram en midtbanegeneral. Han lå ikke noe bak sine mer meritterte motspillere i Malaga lørdag kveld. I perioder hadde Norge kontroll, med Berg, Aursnes og Ødegaard, tre ballspillere på midten. Og Norge, ved flere anledninger, kunne ha fått en utligning - før spanjolene scoret de to siste. Norge skapte seks målsjanser på bortebane mot Spania. Normalt sett holder det til en scoring - og alle sjansene kom på stillingen 1–0 til hjemmelaget.

Jeg synes Ståle Solbakken skal være stolt av spillerne i denne kampen. De prøvde virkelig, i perioder var Norge fullt på høyde, og en utligning i løpet av de første 75 minuttene hadde langt fra vært ufortjent.

Og hadde Erling Braut Haaland spilt ... den setningen dukket naturlig nok opp i hodene til mange, garantert Ståle Solbakken sitt, selvsagt også mitt.

For det er sjelden Norge har hatt flere målsjanser enn motstanderen, på bortebane mot et av de beste landslagene i Europa. Men det hadde Norge etter 1. omgang i Malaga. Nå endte det med 7–5 til spanjolene i sjanser, men det ødelegger ikke inntrykket.

For mens publikum kjørte «Bølgen» og dyrket med det sin 1–0-ledelse, fortjent nok da den kom, tok Norge først over i antall store sjanser - og de 10 siste minuttene overtok Norge ballen også.

Men ballen, den ville ikke inn.

FORTVILER: Alexander Sørloth (til venstre) og Jørgen Strand Larsen.

Styringen som ga Spania 1–0 etter 13 minutter, kunne fort blitt nullet ut to minutter senere da Martin Ødegaard plutselig var gjennom. Det var lett å tenke på Erling Braut Haaland i den situasjonen ...

Det defensive spanske spillet var ruskete, om vi kan bruke det ordet, og det skulle komme flere eksempler enn foranledningen til Ødegaards store sjanse.

Spanjolene var, som før beskrevet, ruskete defensivt. De var gode når de hadde ballen, strødde baller på sidene, spesielt mot Norges høyreside, men uten ball, eller i oppspillene bakfra, sviktet det gang på gang. Norges andre sjanse kom da Alexander Sørloth, som hadde en god omgang, sendte et innlegg over til Fredrik Aursnes, som traff veldig godt med venstre.

Men der var Kepa Arrizabalaga rask til å få opp hendene. Den tredje sjansen fikk Birger Meling. Avslutningen hans ble blokkert i siste liten.

En god omgang av Norge, som forsvarte seg godt, slapp bare til to sjansen (keeper Ørjan Håskjold Nyland reddet fint den andre muligheten) og 65–35 i ballinnehav til Spania kunne vi leve godt med.

2. omgang ble ganske lik den første - fram til de siste 10 minuttene.

Det ble til slutt et «halvstygt» resultat, men også mye bra å ta med seg inn til kampen i Georgia tirsdag.

Spiller Norge en sånn kamp til, så står Solbakken med tre poeng etter to vriene bortekamper - det føler jeg meg trygg på.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.