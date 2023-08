ENIGE: PSG og Al Hilal skal være enige om en overgang for Neymar.

Medier: Neymar til Saudi-Arabia

PSG skal være enige med den saudiarabiske klubben Al Hilal om en overgang for Neymar (31).

Ifølge ESPN skal PSG og Al Hilal være enige om en overgangssum på 90 millioner pund for den brasilianske spilleren.

Det skal være snakk om en kontrakt som strekker seg over to år.

The Athletic-journalist David Ornstein melder at Neymar gjennomgår medisinsk undersøkelse hos Al Hilal i dette øyeblikk, og at det dermed er lite som gjenstår før overgangen er i boks.

Dermed ligger det an til at Neymar blir lagkamerat med Kalidou Koulibaly, Rúben Neves og Sergej Milinkovic-Savic, som meldte overgang til den saudiarabiske klubben tidligere denne sommeren.