FLYTTEFOT: Niklas Sandberg er på vei videre.

Opplysninger til VG: Sandberg landet på Gardermoen – blir Sarpsborg 08-spiller

Viking-spiller Niklas Sandberg (28) skal på medisinsk test hos Sarpsborg 08 tirsdag. Sarpingene betaler om lag to millioner kroner for Viking-spilleren, får VG opplyst.

Mandag skrev Stavanger Aftenblad at Viking hadde mottatt et bud for kantspilleren.

Nå kan VG erfare at partene har kommet til enighet og at han derfor har tatt turen til Østlandet for å fullføre overgangen.

Sandberg har til gode å starte en kamp for Viking denne sesongen og har stort sett gjort en innsats fra benken.

Han kom blant annet inn og scoret på straffe i 2–0-seieren borte mot Brann forrige helg.

Saken oppdateres!

