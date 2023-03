PÅ PLASS: NFF-president Lise Klaveness, her i Rwanda tirsdag ettermiddag.

Klaveness tilbake i «FIFA-land»: − Det er ikke gøy å høre

KIGALI (VG) Lise Klaveness (41) får hint om at hun prater for mye og at hun tar for mye plass på den internasjonale fotballscenen.

Budskapet gir ingen god følelse.

Det medgir den norske fotballpresidenten i dette intervjuet med VG i Rwanda.

Hun er tilbake på FIFA-kongress. Det har gått ett år siden den norske fotballpresidenten talte både vertslandet Qatar og FIFA-president Gianni Infantino midt imot fra talerstolen.

Responsen var overveldende. Klaveness trodde ikke hun snakket til folk utenfor rommet hun befant seg i.

– Jeg var ikke forberedt på at kvinnelige sportsreportere i Sør-Amerika skulle finne seg selv i den talen, eller at homofile i Afrika skulle kjenne seg igjen, sier Klaveness.

Hun sitter i en nøktern lounge på Radisson Blue i Kigali. Det femstjerners hotellet er reservert fotballpresidenter fra Europa denne uken.

På «Hotell Serena», der VG bor, er alle de afrikanske fotballpresidentene i CAF samlet.

Og overalt prates det i offisielle og uoffisielle møter. Her ble også prisen for «CAF president’s Outstanding Achievements Awards» delt ut onsdag kveld.

– Opplever du noen stikkende blikk i ryggen etter kongressen i fjor?

Klaveness åpner med å si at hun har hatt det så travelt at hun knapt har rukket å tenke på det. Hun jobber også for å få en plass i UEFA-styret senere i vår.

– Vi har valgt en strategi der vi snakker åpent om kvinnelig representasjon i verdens største idrett for kvinner. Og vi sier at det haster. Det å snakke åpent om sånt har aldri vært effektivt for å sanke stemmer, men dette er større enn meg. Jeg får en del hint om at jeg snakker for mye, og at det ikke er bra for UEFA-valget. At det er for mye synlighet. Det er ingen god følelse emosjonelt, sier Klaveness til VG.

Klaveness holdt en ny «FIFA-tale» under Europarådet i Strasbourg i oktober i fjor:

41-åringen påpeker at «det har tatt hundre år å få null kvinnelige styremedlemmer i UEFA».

– Det har en konsekvens å si sånt. Det er ikke supert… Det er ikke gøy å høre, men sånn er det når man utfordrer en kultur. Dette er konsekvensen. Det får jeg bare respektere.

– Følte du ikke at det var en del gamle menn i FIFA som så ned på deg?

– Jo, det…

Klaveness lar ordet henge i luften i et lite sekund.

– Jeg har ikke noe å underbygge det med. Men det gjorde de vel, sier hun omsider.

Den norske fotballpresidenten messer sitt eget UEFA-kandidatur i Rwanda denne uken. Men hun jobber også for støtte til Norges forslag på torsdagens FIFA-kongress:

NFF ber blant annet FIFA om å undersøke om organisasjonen har etterlevd sine egne menneskerettighetsprinsipper i forbindelse med Qatar-VM, samt om å etterforske VM-relaterte dødsfall.

Lise Klaveness håper FIFA gir tommel opp før kongressen, og at hun på den måten «slipper» å gå på talerstolen for å presentere forslaget.

Årsak: Hun tror en slik seanse vil provosere.

– Jeg tror det er kontraproduktivt, sier hun til VG.

FIFA-PRESIDENT: Gianni Infantino, her under VM-åpnigen i Qatar i november 2022.

– Best case er at FIFA selv forplikter seg i forkant av kongressen, så slipper de en stor debatt. De vil nok ikke ha meg på scenen, legger hun til.

– Hvorfor det?

– De har ikke sagt det. Men jeg var der i fjor og vet hva slags motkrefter som settes i sving. Jeg tenker at det er bedre å samle UEFA og at FIFA svarer på dette selv.

– Har du en tale klar, i tilfelle du må på scenen?

– Nei. I så fall handler det bare om å legge frem forslaget vårt, mener Klaveness.

– Hva skal til for at du går på scenen på torsdag?

– Vi må vurdere det underveis, men per nå så tror jeg at det er dumt for saken. Så jeg fortrenger egentlig den problemstillingen nå, sier den norske fotballpresidenten i Kigali.