SENTRAL: Per-Mathias Høgmo har imponert stort i den svenske toppdivisjonen.

Ekstra Bladet: Høgmo har landet i Danmark – aktuell for ny trenerjobb

Kun uker før første runde av Allsvenskan, kan Per-Mathias Høgmo være ferdig i svenske Häcken. Han er nemlig høyaktuell for danske FC Midtjylland.

Det skriver Ekstra Bladet. Ifølge avisen er 63-åringen svært nær å signere for den danske storklubben.

Det kommer dagen etter at Herning Folkeblad skrev at Per-Mathias Høgmo var på listen over mulige erstattere for den sparkede treneren Albert Capellas.

Ekstra Bladet hevder å ha opplysninger om at Høgmo allerede har landet i Danmark for å forhandle ferdig avtalen med FC Midtjylland.

Danskene ligger for øyeblikket på niendeplass i danske Superligaen, hele 13 poeng bak serieleder FC Nordsjælland.

Høgmo har hatt stor suksess i svenske BK Häcken, og ledet klubben til et oppsiktsvekkende seriegull. Det var deres første noensinne.

Så sent som i januar forlenget han kontrakten med svenskene til å vare ut 2024-sesongen.

– Jeg er veldig glad for å forlenge kontrakten. Det føles veldig bra og motiverende. Jeg trives godt her, og sammen har vi tatt store steg i løpet av tiden jeg har vært her, sa den tidligere landslagssjefen da kontrakten ble signert.

Høgmo var sjef for det norske A-landslaget fra 2013 til 2016. Han har i tillegg vært trener for en rekke U-landslag.

På klubbnivå har 63-åringen blant annet ledet Tromsø, Rosenborg, Djurgården, Fredrikstad og Häcken.

Per Mathias-Høgmo har onsdag ikke besvart VGs henvendelser.