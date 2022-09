SKUFFET DRILLO: Egil Olsen hilser på Erling Braut Haaland på Friends Arena i juni.

Drillo kritisk til Norge: − Jeg stusser over stilen

Drillo synes Norge var en «stor skuffelse» mot Serbia. Han sier han «stusser over stilen» og er kritisk til enkeltspillere. Ståle Solbakken får kritikk fra flere kanter etter tapene for Serbia og Slovenia.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har veldig mange spillere som er hjemoverorientert når de får ballen. Jeg savner at man vurderer muligheten fremover først, sier Egil Olsen til VG.

Den gamle landslagssjefen jobbet som ekspert for TV 2 da Norge ble slått 2–0 av Serbia på Ullevaal.

– Jeg sitter som folk flest og er veldig skuffet, sier Drillo.

– Synes du det var riktig å starte i 4–3–3?

– Jeg er tilhenger av fire på midten istedenfor tre. Spiller du rendyrket sone, må du har fire eller fem på midten. Tre mann dekker ikke hele banebredden, men 4–3–3 blir jo fort til 4–5–1 når de andre har ballen over litt tid.

– Har Norge gode nok forsvarsspillere?

– Vi er for dårlige både defensivt og offensivt. Jeg synes vi har kanter og sidebacker som fungerer dårlig begge veier. Og Sørloth, som normalt har spisskompetanse i luften, vant knapt én hodeduell.

TAKKER FOR KAMPEN: Erling Braut Haaland og Aleksandar Mitrovic på Ullevaal.

– Vi har en del negativ tankegang. Vi safer og spiller bakover istedenfor å ta den med fremover. Da ender ballen i bakre firer, sier Ståle Solbakken.

– Andre omgang åpner ganske jevnt, men med 2–0 blir det psykologisk vanskelig, taktisk vanskelig og fysisk vanskelig å komme tilbake mot et så godt lag, forklarer han.

Solbakken mener det er «100 prosent sikkert» at landslaget er bedre nå enn da han overtok.

Der møter han motstand fra Terje Liverød, som i fjor felte en knusende dom over norsk toppfotball.

– Det finnes ikke noe bevis for Solbakkens påstand. Tvert imot. For to år siden spilte Norge 1–1 etter 90 minutter mot det samme serbiske laget på den samme banen. Det er så vidt jeg vet et bedre resultat enn 0–2, sier Liverød på telefon fra Uruguay.

Der jobber den tidligere agenten fortsatt med internasjonal fotball. Han henviser til playoff-kampen mot Serbia som Lars Lagerbäcks Norge tapte etter ekstraomganger i oktober 2020.

Han er ikke med på at Norge er klart bedre nå som Erling Braut Haaland er blitt en verdensstjerne og Martin Ødegaard Arsenal-kaptein.

– Jeg har ikke noen spesiell stor tro på at Solbakken skal utføre mirakler. Nivået til de norske spillerne er ikke bra nok. Haaland er i superklassen, men Ødegaard er ikke spesielt god på landslaget. Han er ikke en kaptein som tar tak, hevder Liverød, som så Serbia-kampen på TV i Montevideo.

Steffen Iversen kommer med en annen type kritikk.

KRITISK: Steffen Iversen.

– Flere ganger når vi er på linja har vi allerede Sørloth og Haaland i boksen. Det hadde klikka for meg om jeg hadde vært spiss og ikke fått innlegg i de situasjonene. Det skjedde ofte med Elyounoussi og Ryerson, sier Iversen til VG.

45-åringen, som har 79 kamper og 21 mål for Norge i perioden 1998 til 2011, utdyper:

– Slå heller innlegg fra hjørnet av 16-meteren – det har ikke noe å si når vi har to klassespisser i boksen. Jeg mener at vi kunne fått til 10-12 flere innlegg før pause. Ikke nødvendigvis fra perfekt posisjon, men vi hadde fått mer trøkk i boksen. Flere ganger endte vi opp med å spille tilbake til keeper etter å ha vært i innleggsposisjon. Jeg forstår det ikke.

Solbakken vedgår at det var noen situasjoner der man kunne lagt inn tidligere.

– Men det man skal ta med i beregningen er at hvis man bare kaster ballen inn i feltet, og ikke er i riktige posisjoner, så kanskje du mister ballen igjen. Da blir det en ny sekvens uten ball, sier han.

– Det jeg savnet mest var at vi klarte å ta de riktige valgene mellom å gå raskt i angrep, som vi gjorde bra noen ganger, og det å holde på ballen. Slik at vi også får hvilt litt. Det hadde vi trøbbel med etter den første halvtimen, sier Solbakken.

På spørsmål om Norges taktiske valg mot Serbia, peker fotballekspert Lars Tjærnås, som jobber for Aftenposten og Viaplay, mest på spillerne.

– Taktikk i fotball har to komponenter. Plan på forhånd, og valg tatt underveis av først og fremst spillere når de opplever på kroppen hvilket motspill motstander kommer med. Det var den siste delen som sviktet mest i går, sier Tjærnås.

Tidligere landslagssjef Åge Hareide mener Serbia «var teknisk og taktiske bedre enn oss, kort og godt».

Han nøler, og sier at byttene og formasjonsendringen fra 4–3–3 til 3–4–3 «kanskje kom for sent», før han til slutt svarer «jeg vet ikke».

– Det var så store forskjeller i kvaliteten på spillerne både teknisk og taktisk. Det var det som var helt avgjørende. Det er samme f.... hva du hadde spilt med, faktisk, sier Hareide.

På spørsmål om han kunne gjort noe annerledes, svarer Ståle Solbakken:

– Det er alltid små ting, enten du vinner eller taper. Men det er ikke akkurat én konkret ting. Det er mange detaljer i spillet vi kunne gjort annerledes, og gjort bedre.

– Hva tenker du om at Tjærnås først og fremst peker på spillernes taktiske valg?

– Serbia gambler ganske mye, for de står høyt med syv spillere. De støter høyt med sine vingbacker, de står og markerer våre midtbanespillere – og da spiller du tre mot tre bak der mot Erling, «Moi» og Alex.

Morten Gamst Pedersen.

Morten Gamst Pedersen mener Norge rett og slett møtte et bedre lag.

– Jeg skal ikke være bedreviter, men det er lett å spørre om man kunne gjort noen endringer tidligere. Jørgen Strand Larsen kommer inn og ballen var limt til foten, mens andre ikke hadde dagen, sier «Gamsten».