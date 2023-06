Anmelder flere i politiet etter nakenvisitering

Fotballsupporteren som ble nakenvisitert på Fredrikstad stadion har nå anmeldt to tjenestefolk etter hendelsen.

NRK skrev i går at fotballsupporteren som opplevde å bli nakenvisitert av politiet under fotballkampen mellom Fredrikstad og Start har anmeldt politiet for overdreven maktbruk.

Nå skriver TV 2 at supporteren har anmeldt to tjenestefolk etter hendelsen.

– Jeg synes ikke noen fotballsupportere skal oppleve dette, sier supporteren som skal være Start-tilhenger.

VG kommer tilbake med mer.

