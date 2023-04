Rosenborgs Edvard Tagseth får oppfølging av Rosenborgs medisinske støtteapparat.

Skjerper inn rundt mulige hodeskader – hyppigere stopp i kampene

Norsk toppfotball strammer grepet rundt mulige hodeskader. Under kampene skal klubblegene i aksjon oftere enn tidligere.

NTB

Det vil bli synlig denne sesongen.

– Her i Norge kommer vi denne sesongen til å ha et ekstra fokus på hodeskader. I samarbeid med klubbene og Norsk Toppfotball, så ønsker vi å gjøre alt vi kan for å beskytte spillerne. Det dommerne kan bidra med, er at legene kommer raskt til hjelp og får den tiden de trenger, sier dommersjef Terje Hauge til NTB.

– Det har kanskje vært noen situasjoner før der dommerne har spurt spillerne «er du klar?». Det skal vi slutte å gjøre. Vi skal alltid få inn en lege som sjekker det hele ut før vi spiller videre.

Eliteserien for menn sparkes i gang 2. påskedag. Dette er kampoppsettet (17.00): Rosenborg – Viking 14.30, HamKam – Sandefjord, Lillestrøm – Strømsgodset, Molde – Tromsø, Sarpsborg – Bodø/Glimt, Stabæk – Odd, Aalesund – Vålerenga, Brann – Haugesund 19.15.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 HamKam 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Lillestrøm 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering