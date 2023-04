Kommentar

To slag gjør dobbelt så vondt!

Ada Heberberg, Lise Klaveness og andre forkjempere for like muligheter fikk en nedtur da UEFA-valget endte som det gjorde.

Det kunne blitt en enorm boost rett før påske. I stedet er det vanskelig å avgjøre hvilken av nedturene som svir mest.

Mye positivt har skjedd rundt kvinnefotballen de seneste årene, ikke minst på den internasjonale arenaen.

Rammen rundt mesterskapene er en helt annen enn for få år tilbake, og sommerens VM tar trolig nye steg.

Stadig oftere er det skyhøye tilskuertall i toppkamper i store fotballnasjoner, og mange av fortidens fordommer er nesten parkert for godt.

Likevel er det forstemmende å se hvor mye som gjenstår før vi virkelig kan snakke om like muligheter for begge kjønn.

Et spørsmål som blir stadig mer presserende fremover, er hvordan lille Norge skal henge med i svingene.

I en tid der kampen om oppmerksomhet, tid og interesse aldri har vært hardere, står fotball for kvinner i Norge overfor en formidabel oppgave med å få opp blesten og interessen fremover.

Det er supert at flere toppklubber ser verdien av å ha lag for begge kjønn, og i Bergen ser vi et eksempel på at det er fullt mulig å få stemning på kampene.

Men jevnt over er tilskuertallene fortsatt skremmende lave.

Det er positivt at TV 2 virkelig har tatt grep for å løfte tv-opplevelsen i sesongstarten, men det er et åpent spørsmål hvilken effekt økt oppmerksomhet i tv-ruta vil generere på sikt.

Det er lov til å håpe, men oppgaven er ikke enkel.

Diskusjonen om hvorfor ikke flere kommer på kamp er interessant, og på et eller annet punkt er det selvsagt et poeng at ingen kan kreve at folk kjøper billett.

Men det må gjøres det som gjøres kan for å gjøre produktet mest mulig attraktivt.

Akkurat her kommer denne ukens doble nedtur inn i det store bildet.

Langs to spor fantes det en gylden mulighet til viktige fremskritt for fremtidig utvikling. Da er det så smertefullt at det ble to tap på rappen.

Et mesterskap i Norden, en skikkelig happening også på norske baner, kunne vært akkurat den vitamininnsprøytingen som hadde hjulpet.

Selvsagt hadde ikke et EM på hjemmebane vært svaret på alt, men det kunne gitt uvurderlig drahjelp å ha noe så stort på trappene. Kanskje hadde vi fått en positivt dominoeffekt?

Men Sveits vant, Norden tapte og nå kan det bli lenge til neste mulighet dukker opp. Spørsmålet er hvor stort gapet i satsing, tilrettelegging og økonomisk innsprøyting kommer til å bli mellom små og store nasjoner frem til neste korsvei.

Like viktig er den politiske, strategiske og strukturelle sfæren - eller enklere sagt hvem som har en plass rundt bordet når de viktige valgene skal tas.

Her har Norges Fotballforbund virkelig våknet etter at Lise Klaveness ble valgt til fotballpresident, og det er grunn til å rose kampen som tas for å utfordre det inngrodde gubbeveldet.

FOTBALLPRESIDENTEN: Lise Klaveness, her i Lisboa under UEFA-kongressen denne uken.

Men selv om fotballen er på sterk fremmarsj og vi snakker om verdens mest populære sport også for kvinner, er det direkte absurd å se på hvor konsentrert beslutningsmakten er. Det er menn, menn, menn over hele linjen, i et 2023 der man skulle tro at likestilling og likeverd hadde kommet så veldig mye lengre.

Men nei, herrene i toppen trives visst godt med å holde innflytelsen i gutteklubben. Forsøket på å vide ut perspektivene fikk nok et skudd for baugen i UEFA-valget. Klaveness tapte kampen om styreplass så det sang.

Direkte tale om åpenhet, demokrati og likeverd er visst ikke så populært, og fortsatt har vi ingen kvinner i styret som er valgt i en åpen kamp.

At det finnes en kvotert kvinneplass er vel egentlig bare en trist bekreftelse på hvor stusslig det står til.

Noen mener at Klaveness burde gått stillere i dørene, ikke vært så høylytt og i større grad spilt spillet på etablissementets premisser. Heldigvis gjorde hun ikke det.

Dette systemet må utfordres på nytt og på nytt, frem til den dagen modernisering av antikvariske styresett på en eller annen måte tvinger seg frem.

Slik sett hadde valgkampen hun førte og oppmerksomheten som fulgte med en åpenbar verdi, selv om flertallet av UEFA-landene valgte å holde på den konforme linjen som råder.

Det er prisverdig at kampen fortsetter for Klaveness & co, selv om det er så innmari synd at utviklingen går så sakte.