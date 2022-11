1 / 4 MATCHVINNER: Bruno Fernandes scoret sine første VM-mål og sendte Portugal til åttedelsfinalen. Han er nå den eneste spilleren i mesterskapet med både dobbelt mål og assists. Her setter han inn sin andre scoring for kvelden. Bruno Fernandes feiret sammen med lagkameratene rett ved den uruguayanske svingen. Uruguay-fansen var ikke veldig fornøyd med at Portugal valgte å feire akkurat der... forrige neste fullskjerm MATCHVINNER: Bruno Fernandes scoret sine første VM-mål og sendte Portugal til åttedelsfinalen. Han er nå den eneste spilleren i mesterskapet med både dobbelt mål og assists.

Portugal videre i VM etter ny seier: Fernandes ble helten etter målforvirring

LUSAIL (VG) (Uruguay – Portugal 0–2) Cristiano Ronaldo (37) jublet hemningsløst, men det var «servitøren» Bruno Fernandes (28) som ble kreditert begge Portugals scoringer.

Allerede før kampstart ropte supportere i rødt og grønt «siuuu» på vei inn på gigantiske Lusail Stadium, men da Cristiano Ronaldo tilsynelatende nikket portugiserne i føringen – fikk man aldri høre lyden av den karakteristiske feiringen.

For reprisen viste at Portugal-stjernen aldri var borti det perfekte innlegget til Bruno Fernandes, som istedenfor å treffe Ronaldo seilte rett i det lengste hjørnet bak Sergio Rochet.

Ronaldo jublet ellevilt, men sprang samtidig rett bort og omfavnet sin nå tidligere lagkamerat i Manchester United.

1 / 4 Cristiano Ronaldo jublet med armen i været etter 1–0-målet. Han steg til værs, men var trolig aldri borti ballen. Om han forsøkte å ta æren for målet eller ikke, vites ikke. Han jublet hemningsløst, men droppet «SIUUU»-feeiringen – og sprang også bort til lagkameratene i feiringen. forrige neste fullskjerm Cristiano Ronaldo jublet med armen i været etter 1–0-målet.

Info VG-BØRSEN PORTUGAL-URUGUAY Portugal (4-3-3): Diogo Costa 7

Joao Cancelo 6

Pepe 7

Ruben Dias 5

Nuno Mendes 6

(Raphael Guerreiro) 6

Bernardo Silva 7

Ruben Neves 5

William Carvalho 6

Bruno Fernandes 9 BB

Cristiano Ronaldo 6

Joao Felix 4 Uruguay (3-5-2): Sergio Rochet 5

Sebastian Coates 4

Diego Godin 4

José Giménez 5

Guillermo Varela 5

Federico Valverde 5

Matias Vecino 5

Rodrigo Bentancur 7

Mathias Oliveira 6

Edinson Cavani 3

Darwin Nunez 4 Vis mer

I motsetning til Roger Albertsens omdiskuterte scoring i Norges legendariske 2–1-seier mot England i 1981, etter et ganske tilsvarende innlegg fra Tom Lund, fikk man raskt et offisielt svar på scoringen.

Ifølge arrangøren var det 88 668 tilskuere som fikk FIFA-bekreftelsen på storskjerm: Bruno Fernandes hadde scoret sitt første VM-mål i karrieren, istedenfor at Ronaldo utlignet Eusebios ni VM-mål for Portugal.

Like mange fikk for øvrig se en banestormer entre banen med regnbueflagg og to tydelige politiske budskap like før 1–0-målet til Portugal. Publikum jublet da han entret banen – og pep da han ble geleidet av kort tid etterpå.

MARKERING: Med Supermann-logo, regnbueflagg og tekstene «SAVE UKRAINA» og «RESPECT FOR IRANIAN WOMAN» fikk banestormeren entret banen på Lusail Stadium.

Da klokken tikket mot full tid fikk dommeren beskjed om å ta en titt på VAR-skjermen. Bildene viste at José Giménez handset – og da fikk Bruno Fernandes sjansen fra krittmerket. Med den klassiske «hoppestraffen» ventet han ut keeperen og trillet ballen enkelt i mål.

Cristiano Ronaldo, som var byttet ut på tidspunktet, var aldri nærmere scoring enn da han kjente vinden lufttrykket fra ballen sneie innom tuppen av den velfriserte luggen.

Før pause skylte et forventningsfullt brus over stadion da Cristano Ronaldo skrittet opp sine tilmålte meter på et frispark på kanten av sekstenmeteren.

Forsøket havnet med førstnevnte av de etter hvert to vanligste utfallene ved Ronaldo-frispark: I muren eller over.

Den første storer sjansen var det uruguayanerne som fikk. En effektiv tofotsdragning førte Tottenham-spilleren Rodrigo Bentancur alene mot Diogo Costa, men den ettertraktede Portugal-målvakten kom ut i stjerne og reddet forsøket.

Med eksempelvis en lekker brystpasning og et lekkert nedtak viste Cristano Ronaldo glimt av klasse, men stort sett tasset han rundt i midtsirkelen – eller bidro i det oppbyggende spillet ved å gjøre seg tilgjengelig mellom Uruguays midtbane og forsvar.

Etter baklengsmålet våknet Uruguay. Edinson Cavani virket ikke fornøyd da han ble byttet ut snaut tjue minutter før full tid, men erstatterne Maxi Gómez og Luis Suárez viste seg frem umiddelbart.

Gómez hamret ballen i stolpen fra 17 meter, mens Suárez skjøt i nettveggen fra klooss hold like etterpå. Også en tredje innbytter, Giorgian de Arrascaeta, var nære da han kom alene gjennom med keeper, men chippeforsøket ble stoppet av Diogo Costa.

Så scoret altså Fernandes på straffe, før han fikk to enorme mulighet til å notere seg for hat-trick. Bernardo Silva slo et innlegg som landet perfekt hos Fernandes, men Sergio Rochet reddet mesterlig med beina.

Deretter smalt han ballen i stolpen og ut fra kanten av sekstenmeteren. Dermed stoppet det på to scoringer for Fernandes og Portugal, som nå er sikret åttedelsfinale allerede før møtet med Sør-Korea fredag. Uruguay er på sin side nødt til å slå Ghana i siste kamp for å ta seg videre.