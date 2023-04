Tobias Lauritsen har gjort det bra etter overgangen til Sparta Rotterdam. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Lauritsen-dobbel mot Twente

(Twente – Sparta Rotterdam 3–3) Tobias Lauritsen (25) fortsetter sin gode sesong i Nederland. Søndag scoret han sitt 10. og 11. mål da hans Sparta Rotterdam møtte tabellnabo Twente.

Joshua Brenet ga Twente ledelsen etter 21 minutter. Lauritsen var så på plass med to scoringer på ti minutter og sørget for 2–1-ledelse til pause.

Et selvmål av Dirk Abels og scoring av Václav Cerný gjorde at det gikk mot tre poeng til hjemmelaget, men på overtid utlignet Shurandy Sambo for Sparta. Sambo pådro seg sitt andre gule kort i etterkant av scoringen og ble utvist.

Spissen Lauritsen gikk fra Odd til nederlandsk toppfotball i fjor sommer. På 30 kamper er det blitt elleve mål og tre målgivende pasninger.

Landsmann Joshua Kitolano spilte hele kampen på midtbanen til Sparta Rotterdam. Angriper Elias Melkersen ble sittende på benken. For hjemmelaget var 21 år gamle Mathias Kjølø ubenyttet reserve.

Det gjenstår fire kamper for Sparta Rotterdam som enn så lenge holder 5.-plassen med 53 poeng. Feyenoord styrer mot seriegull med 70 poeng og fem kamper igjen.