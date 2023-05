APPLAUS: Martin Ødegaard storspilte og scoret to ganger i 3–1-seieren over Chelsea på The Emirates.

Fàbregas til VG: Sikker på at Ødegaard tar legendens rekord

LONDON (VG) (Arsenal – Chelsea 3–1) Etter to nye mål står Martin Ødegaard (24) med 14 mål i Premier League denne sesongen. Det er kun ett mål bak rekorden til Arsenal-legenden Cesc Fàbregas (35), som hyller nordmannen.

– Han kommer til å slå mine 15 mål. Men det er ikke viktig. Det viktige er at de vinner ligaen, resten er bare tall, sier Fàbregas til VG inne på pressesenteret på The Emirates underveis i derbyseieren.

Den spanske midtbanespilleren er en av de største Arsenal-spillerne i nyere tid. Han var en usedvanlig kreativ midtbanespiller, med mange av de samme ferdighetene som Martin Ødegaard.

I 3–1-seieren over Chelsea, fikk Fàbregas se nordmannen hamre inn både 1–0 og 2–0 med kapteinsbindet rundt armen. Han tok seg god tid til å prate med VGs utsendte mens Sky Sports – som han var der på oppdrag for – viste innspurten av kampen i bakgrunnen.

– Jeg ser litt av meg selv i ham. Vi spiller samme type fotball, jeg var 21 da jeg ble kaptein, vi spiller samme posisjon og har samme kvaliteter. Vi er ganske like, ja, sier en tilbakelent Fàbregas.

Andre legender som Patrick Vieira og Jimmy Floyd Haisselbank hang rundt ham, mens de ventet på sendestart etter kamp.

UNG KAPTEIN: Cesc Fàbregas ledet Arsenal som kaptein allerede som 21-åring.

35-åringen noterte seg for 35 mål og 76 assists på 212 kamper i Premier League for Arsenal. Martin Ødegaard står så langt med 22 mål og 14 assists for Arsenal i Premier League.

Ingen midtbanespillere har scoret flere ligamål i én og samme sesong for Arsenal enn Cesc Fàbregas. Han scoret 15 mål i 2009/10-sesongen.

– Arsenal trenger en midtbanespiller som kan score mål, ikke bare spissene. Han gir laget den kvaliteten, mener spanjolen.

Kun syv spillere har scoret flere mål i Premier League enn Ødegaard denne sesongen.

– Han er så god for Arsenal, og tilfører mye med sin tekniske kvalitet. I dag er han fantastisk. Han skal utgjøre en forskjell, og det gjør han i dag, sier spanjolen etter Ødegaards oppvisning:

Også Sky Sports-ekspert Jamie Carragher er full av lovord om Martin Ødegaard etter kampen, etter at han og hans kolleger kåret ham til banens beste mot Chelsea.

– Jeg synes han har vært en av de beste spillerne i Premier League denne sesongen, sier Carragher til VG.

Fàbregas tror at Ødegaard fremdeles har potensial til å bli enda bedre.

– Han er veldig ung. Alt handler om å få mer erfaring og bli bedre år for år. Jeg ser fantastiske kvaliteter i ham, og jeg tror han kan bli en stor leder for Arsenal. Noen ganger skjer det (at en ung spiller blir kaptein) fordi det er mange endringer i klubben. De har åpenbart sett kvaliteter i ham.

Carragher er enig med Fàbregas.

– Han er en av de fremste lederne i Arsenal, kanskje den største. Martin gjør det ved å alltid være ledig, hjelpe lagkameratene og ta ansvar med å enten slå den siste pasningen eller skyte selv. Det er hans måte å lede laget på.

Drammenseren selv snakket om «sinne og skuffelse» etter å ha tapte seriefinalen mot Manchester City 1–4 forrige onsdag, og var overfor Sky Sports glad for at han bidrar med flere scoringer:

