Higuaín åpner opp om familiedramatikk: - Jeg vurderte å forlate fotballen

Publisert: 27.03.18 06:26

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-27T04:26:33Z

I et åpenhjertig intervju forteller stjernespiss Gonzalo Higuaín (30) at han holdt på å forlate fotballen da moren ble alvorlig syk.

• Her er tirsdagens oddstips

– Jeg hadde lyst til å gi meg for å være med henne, for det gikk ikke bra. Jeg ville være med henne i denne vanskelige tiden.

Det sier Juventus’ argentinske målmaskin Gonzalo Higuaín i et intervju med argentinske TyC Sports, sitert av blant andre Marca .

Der åpner den 30 år gamle spissen med kallenavnet Pipita om dramatikken på hjemmebane.

– Jeg trodde at mamma var i ferd med å gå bort, og jeg satte henne over alt annet. Jeg klarte ikke å bry meg om noe annet, sier han, og fortsetter:

– Men det var hun som ba meg fortsette, og helt ærlig så fortsatte jeg på grunn av henne.

Det var i 2016, samtidig som Higuaín spilte Copa America med sitt Argentina, at moren Nancy måtte gjennom en operasjon. For Argentina og Higuaíns del gikk ikke det som ønsket sportslig. Laget tapte finalen mot Chile på straffer , men akkurat det kom i annen rekke for Juve-spissen.

For mamma Higuaín gikk det heldigvis bra til slutt.

– Nå er hun glad, smiler og gir meg styrke til å fortsette, sier Higuaín.

VGs tips: Spania-seier

Argentina spiller i kveld sin siste privatkamp før landslagssjef Jorge Sampaoli tar ut troppen til sommerens VM. Slik spekulerer den argentinske sportsavisen Olé i at tre nye spillere - Fabricio Bustos (f), Nicolás Tagliafico (f) og Maximiliano Meza (mb) - testes fra start. Og så er det sannsynlig at Lionel Messi (a), som stod over mot Italia fredag, er med igjen.

Spania bød på topp underholdning borte mot Tyskland fredag (1–1). Det var Spanias 17. strake kamp uten tap. Vertene må unnvære David Silva (mb) og Álvaro Morata (a) her. Men har så mye bedre lagorganisering enn gjestene at vi ikke tror det blir avgjørende. Det og hjemmebane tror vi kan tippe kampen i favør Spania.

Det gir 1,90 i odds, og spillestopp er kl. 21.25

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Denne artikkelen handler om Tippetips

Internasjonal fotball