Snart får du vite når seriestarten blir - i 2022 ...

TRONDHEIM (VG) Tidlig eller sen seriestart: Om noen måneder vil du i hvert fall få svar på når DITT lag serieåpner - helt fram til 2023.

– Forutsigbarhet. Norsk fotball trenger forutsigbarhet, det er de fleste enige om, sier lederen for Norsk Toppfotball, Leif Øverland til VG.

Og derfor kommer følgende til å skje, sånn at klubber (og supportere) skal ha noe å forholde seg til:

* Det såkalte «Toppfotballutvalget» består av Øverland, NFF-sjef Pål Bjerketvedt, pluss to styremedlemmer fra både NTF og NFF.

* De skal - før sommeren - se nøye på, komme med innspill om, terminliste og den internasjonale terminlisten.

* Det skal tas hensyn til følgende kriterier: Internasjonal kalender (EM 2020 og VM 2022 må tas hensyn til), europacup, vær og publikum. Nødvendigvis ikke i den rekkefølgen.

* Planen er at seriestart og serieslutt i sesongene 2019, 2020, 2021 og 2022 skal kunne presenteres på sensommeren eller tidlig på høsten i år.

– Det bør gi mer forutsigbarhet. Og diskusjonen går mer på, og er større, rundt seriestart enn når sesongen skal avsluttes, sier Øverland.

Han forteller at det var enighet, mellom NFF og NTF, at sesongen i 2018 skulle starte 10. mars.

– Alle klubbene var selvsagt ikke enige, langt fra. Noen mente det var helt feil, andre helt riktig. Men det var enighet til slutt.

– Hva har dere lært av den tidlige seriestarten i år, med avlysninger i de to første serierundene?

– Vi har lært at vi ikke styrer værgudene, at det har vært en ekstrem vinter - og at vi bor i Norge, svarer sjefen for norsk toppfotball, Leif Øverland.