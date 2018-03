TAKTIKK-TANKER FØR RIVALMØTET: Hege Riise (t.v.) og Monica Knudsen (bak i midten) har kjent hverandre i årevis og lurer begge på hvordan de skal utmanøvrere den andre i Toppseriens første serierunde. Foto: Christina Paulos Syversen

Nå skal gullduoen kjempe mot hverandre: – Det blir litt «mind games»

Publisert: 24.03.18 13:31

INTILITY ARENA/ULLEVAAL STADION (VG) Sammen løftet de LSK Kvinner til å bli en gullmaskin i norsk kvinnefotball. Nå vil Monica Knudsen (42) og Vålerenga stoppe Hege Riise (48) og LSKs gullrekke i Toppserien.

– Det blir selvfølgelig spesielt. Det er jo et lag jeg kjenner ganske godt, sier Monica Knudsen med et smil når VG møter henne på hennes nye hjemmearena på Valle.

Allerede i første serierunde tar Vålerenga imot LSK på Intility Arena. Da skal Knudsen og Riise for første gang stå på hver sin trenerbenk i toppserien.

– Nå kan jeg ikke spørre Hege om råd under kampen, som jeg har pleid å gjøre ganske mye, sier Knudsen.

I årevis har de vært gode venninner. De spilte sammen på landslaget og på klubblag, før de begge har vært med i trenerteamet rundt gullmaskinen LSK Kvinner .

– Det blir spennende å se hva de velger å gjøre. Hva Hege velger av strategi … Så vurderer jo vi frem og tilbake hva vi skal finne på, sier Knudsen.

42-åringen innrømmer at hun som trener er en konservativ type som sjeldent overrasker, men at hun må prøve å vri litt på tankene før møtet med gamleklubben og eks-kollegaen.

– Det blir litt «mind games» med Hege nå, ja.

Når VG møter Hege Riise på Toppseriens kickoff en uke senere, gliser hun av eks-kollegaens utspill.

– Det er det ingen tvil om at det blir, men det er vel ikke så mye hokuspokus man kan gjøre, sier 48-åringen.

Riise: – Gjorde noe med oss følelsesmessig

De to venninnene har snakket sammen daglig i flere år som venninner og kollegaer. I ukene foran seriestarten, har det vært langt roligere.

– Vi har alltid diskutert mye fotball sammen, men det har jo vært ganske unaturlig å gjøre nå, sier Knudsen.

– Jeg forteller ikke akkurat om de «hemmelighetene» vi jobber med til henne nå, sier Riise.

Monica Knudsen var treneren til det som kanskje har vært «tidenes beste lag» i norsk kvinnefotball . Etter tre år på rad med «The double» (serie- og cupgull), takket hun for seg og trakk seg tilbake fra trenerrollen.

Et drøyt år senere var hun tilbake – som trener for erkerivalen Vålerenga.

– Da den ene meldingen etter den andre tikket inn om ansettelsen og nye signeringer i høst, så gjorde det noe med oss følelsesmessig. Men sånn er fotballen, sier Riise.

Satt på tribunen da VIF senket LSK i cupen

I september 2017 satt Knudsen på tribunen på Intility Arena da Vålerenga sendte LSK Kvinner ut av cupen .

– Da var jeg ikke spesielt glad! På det tidspunktet var det jo utenkelig for meg at jeg skulle være Vålerenga-trener, men det snur fort i fotballen, ler Knudsen.

Nå er hun, sammen med sportssjef Eli Landsem (55), klar for å ta fatt på jobben med å stoppe LSKs gullrekke i Toppserien.

Spillere som Isabell Herlovsen, Marte Berget, Marie Dølvik Markussen og Nederlands landslagskaptein Sherida Spitse er hentet til Oslo-klubben.

– Kan Vålerenga bli en stormakt slik LSK har blitt?

– Ja, men tidsperspektivet er mye kortere her. Hege og jeg var sammen i LSK i 12–13 år og bygget sten på sten helt fra klubben het Team Strømmen. I VIF skal vi ha resultater mye fortere. For å vise at vi kan være i toppen, så er det resultater som teller, sier Knudsen.

– Samtidig trenger man tid for å bygge noe så solid og varig som det LSK er. De byttet over halve laget før fjorårets sesong, og likevel vinner de til slutt serien med elleve poeng. Det er imponerende.

Vålerenga – LSK Kvinner ser du på NRK 1 kl. 17.00 førstkommende lørdag.