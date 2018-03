HÅPER PÅ HØYERE ALDER: Landslagssjef Martin Sjögren vil ha høyere snittalder i Eliteserien. Her avbildet på Nadderud stadion i august 2017. Foto: Frode Hansen

Sjögren om Toppserie-satsing: – Må øke snittalderen

Publisert: 22.03.18 07:11

ULLEVAAL STADION (VG) Kvinnefotball-leder Hege Jørgensen var rørt da hun annonserte at enda en sponsor vil satse på norsk kvinnefotball. Landslagssjef Martin Sjögren (40) håper bedre økonomi vil øke snittalderen i Toppserien.

– Det har vært en lang vei for kvinnefotballen selv om vi har vært i verdenstoppen. Vi har måttet kjempe for å bli tatt på alvor, og nå opplever vi å få inn partnere som vil investere i oss. Det blir jeg rørt av, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Serieforeningen for kvinnefotball, til VG med et stort smil.

Hun håper den nye millionavtalen med matvaregiganten Coop kan gi spillerne større frihet til å satse på fotball, i stedet for å «flakse fra det ene til det andre» for å få endene til å møtes.

Det gleder Norges landslagssjef, som håper større økonomiske rammer skal føre til at flere rutinerte spillere ikke gir seg før fylte 30.

– Vi må øke snittalderen i Toppserien. Nå debuterer mange som veldig unge og gir seg altfor tidlig, sier landslagssjefen.

Toppserie-debut i 14–15-årsalderen gjør at mange gir seg altfor tidlig, mener svensken. Samtidig har det økonomiske mye å si for satsingen.

– Hvis vi skal gjøre norsk kvinnefotball mer profesjonell, så må vi ha flere som kan livnære seg på å spille fotball, sier Sjögren.

Mykjåland: – Mange gir seg på sitt beste

LSK-spillerne Marita Skammelsrud Lund og Marit var 27 og 29 år da de la opp i november 2016.

Tidligere samme høst hadde 29-årige Lene Mykjåland gitt beskjed om at 2016-sesongen ble hennes siste.

– Jeg hadde vunnet dobbelen med LSK tre år på rad og følte jeg hadde opplevd det som var i Toppserien. Jeg var klar for å starte på det ordentlige voksenlivet, sier Mykjåland på telefon til VG.

Den nå 31-årige kommunikasjonsrådgiveren støtter landslagssjefens ønske om å øke snittalderen og tror det vil heve kvaliteten både på hjemlig serie og landslaget.

– Mange har gitt seg på beste og de kunne garantert vært best i flere år. I tillegg har mange spilt i Toppserien i ti år allerede når fyller 15. Da blir man fort mett, sier 31-åringen.

– De færreste i Toppserien lever av å spille fotball. For de få som kan det, så er det så vidt at det går rundt. Hvis man nærmer seg 30 og fremdeles ikke har en god årslønn, slik at man får stiftet familie og kjøpt seg bolig, så føler man veldig på det.

Mener færre lag kan øke snittalder

Stabæk-keeper Ingrid Hjelmseth (37) har de siste årene sett mange spillere yngre enn henne gi seg mens de fremdeles er på toppnivå.

– Det er veldig synd. Det er jo en konsekvens at man ikke kan leve av det man holder på med, sier 37-åringen.

Hun støtter også landslagssjefens ønske om høyere snittalder og færre Toppserie-debuter i 15-årsalderen.

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg vil ha færre lag i Toppserien. Det er litt for lett når man som ung spiller ikke får spille på et godt lag, at man går til en klubb lenger ned på tabellen for å få spille, sier hun.

– Vi kunne tjent på at folk må kjempe mer for å spille seg inn på laget og at man heller blir en toppspiller i Toppserien i en alder av 20 i stedet for 17. Da tror jeg også du får folk til å holde på lenger.