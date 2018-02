Bayern scoret fem og holdt lekestue – spolerte Besiktas’ historiske aften

(Bayern München – Besiktas 5-0) Besiktas hadde nok håpet å kunne sjokkere giganten Bayern München på Allianz Arena, men deres historiske aften ble spolert etter bare 16 minutter.

Tyrkerne håpet nok på et bedre utfall enn det de fikk i sin første kamp i utslagsrundene i Champions League i klubbens 115 år lange historie.

Men tyrkerne gjorde livet fryktelig vanskelig for seg selv da de ble redusert til ti mann da kampen bare var 16 minutter gammel.

Ikke lenge etterpå satte Thomas Müller inn Bayerns første for kvelden, og da kunne nok Bayern føle seg rimelig trygge. Tall fra statistikkleverandøren Opta viser nemlig at Bayern München er ubeseiret i de siste 61 kampene hvor Thomas Müller har funnet nettmaskene.

Det ble så definitivt tilfellet tirsdag kveld også.

Så godt som videre

Han pirket ballen over målstreken etter at David Alaba sleivsparket et innlegg fra Kingsley Coman, og da var det gjort.

– Der er han stått nesten hele livet. Får du et mer typisk Thomas Müller-mål enn det der? spurte Morten Langli i pausen.

– Kanskje sesongens minst vakre mål, svarte Daniel Høglund.

Besiktas, i sin første kamp i utslagsrunde i Champions League noensinne, hadde lenge før den forløsende Bayern-scoringen gjort livet vanskelig for seg selv.

For etter bare 16 minutter ble de redusert til ti mann, da midtstopper Domagoj Vida fikk marsjordre etter at han felte Robert Lewandowski som bakerste mann.

Lewandowski skulle fortsatte å skape trøbbel for tyrkerne. Like etter pause fant han Coman innenfor Besiktas-boksen, og franskmannen ekspederte ballen enkelt i mål.

Müller la på til 3–0 etter 66 minutter, før Lewandowski satte inn Bayerns fjerde og femte for kvelden.

Dermed er nok alt håp ute for Besiktas før returoppgjøret i Tyrkia.