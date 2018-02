Festfotball sikret Peps første tittel: – Dette trofeet er for Manchester City, ikke meg

Publisert: 25.02.18 19:23 Oppdatert: 25.02.18 21:49

(Arsenal-Manchester City 0-3) I sin 99. kamp som Manchester City-trener, tok Pep Guardiola sin første tittel i sin første finale med klubben. Etter kampen var katalaneren i det ydmyke hjørnet.

– Dette trofeet er for Manchester City og ikke for meg. I den andre omgangen var vi fremragende.

Det sier Pep Guardiola til Sky Sports etter kampen.

Seieren var Pep Guardiolas første tittel som Manchester City-trener i hans første finale, og hans 22. tittel som trener.

I tillegg var det katalanerens tredje tittel på Wembley – i 1992 som spiller for Barcelona, mot Sampdoria, i 2011, som trener for Barcelona, mot Manchester United, og i 2018, som trener for Manchester City, mot Arsenal.

– Han er en eksepsjonell trener, sier kaptein Vincent Kompany om Pep.

– En maktdemonstrasjon

For selv om det var Arsenal og Pierre-Emerick Aubameyang som burde tatt ledelsen etter åtte minutter, da spissen bommet på to gigantiske muligheter fra kloss hold, var det Manchester City som styrte showet på Wembley søndag.

Først sendte Sergio Agüero de lyseblå i ledelsen etter 19 minutter, etter en følsom lobb over David Ospina. Klubbens mestscorende spiller satte med det inn sin 199. scoring for klubben.

Så styrte kaptein Vincent Kompany inn 2–0 etter 58 minutter etter en corner.

Ydmykelsen var total syv minutter senere da David Silva lekkert banket inn 3–0 fra ti meter.

VG Live: Vi fulgte kampen minutt for minutt

– En maktdemonstrasjon. Det er en nytelse å se Manchester City spille fotball. De har så store kvaliteter og så mange måter å score mål på, uttalte kommentator Morten Langli på 3–0.

Da var det på sin plass at «Hey Jude» runget utover på Wembley, fra den lyseblå svingen bak det ene målet.

– Det var en vanskelig kamp, men vi kontrollerte. Jeg er stolt av laget. Å vinne 3–0 på Wembley er et stort resultat, uansett mot hvilket lag vi møter, uttalte City-kaptein og kampens store spiller Vincent Kompany til Sky Sports etter kampen.

– Vi er veldig fornøyde og jeg er veldig fornøyd. Vi var bedre enn dem, men nå må vi fokusere på Premier League, var den lite oppfinnsomme kommentaren til Agüero etter kampen.

Tredje ligacupfinaletapet for Wenger

Tittelen var også Citys femte ligacuptittel, eller Carabao Cup-tittel. Kun Liverpool (åtte) har flere titler i cupen enn City, som sammen med Manchester United, Chelsea og Aston Villa, har fem seirer i turneringen siden dens oppstart i 1961.

Ligacupspøkelset fortsetter å henge over Arsenal-trener Arsène Wenger, som tapte sin tredje strake ligacupfinale. Sammen med tapet søndag for City, tapte hans Arsenal 1–2 for Chelsea i 2007 og 1–2 for Birmingham i 2011. I Arsenals åtte finaler i turneringen har de nå bare to seirer og seks tap.

Likevel blir det ikke en «frippel» for City, som på pinlig vis røk ut for Wigan i FA-cupen. Nå har Manchester-klubben en tittel i boks, samtidig som de leder Premier League med 13 poeng på United med elleve kamper igjen. I tillegg leder de 5–0 over Basel etter første åttedelsfinale i Champions League.

– Vi har hatt en veldig bra sesong så langt, og vi må bare fortsette. Nå må vi fortsette å ha fokus i Premier League og Champions League, sier Kevin De Bruyne.