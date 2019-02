Her sikrer Atlético-stopperne drømmeutgangspunkt mot Juventus

(Atlético Madrid – Juventus 2–0) Atlético-spissene klarte ikke få nettsus mot Juventus. Da var det godt å ha to midtstoppere med nese for mål.

Publisert: 20.02.19 22:57 Oppdatert: 20.02.19 23:35







For begge midtstopperne til hjemmelaget, José María Giménez (24) og Diego Godín (33), scoret hvert sitt mål på fem svært avgjørende minutter i Champions Leagues åttedelsfinale i Madrid.

78 minutter ut i oppgjøret ble ballen liggende løs i feltet etter en corner. Giménez kastet seg ned og skled ballen inn til 1–0, og til elleville jubelscener på Atlético-benken.

Og fem minutter senere var det stopperkollega Diego Godín som satte inn 2–0, også det etter en corner.

– Det er litt morsomt. Det er ikke normalt at to midtstoppere scorer. Men det er ikke viktig hvem som scorer, så lenge noen scorer, smilte Atlético-keeper Jan Oblak i et intervju med Jan Åge Fjørtoft på Viasat.

Dermed var Juventus og deres aller største stjerne, Cristiano Ronaldo, lamslåtte før returoppgjøret i Torino om tre uker.

For ifølge UEFA har Juventus har tapt alle fem dobbeltoppgjørene i turneringen der de har tapt den første bortekampen.

– Vi visste at de kom til å være farlige på dødballer og vi må være mer fokusert i slike situasjoner. Vi må nullstille hodene og forsøke å vinne i Torino, sa Juventus-stopper Giorgio Chiellini til UEFA.

Sjansesløseri og annullering

Det var på ingen måte ufortjent at Atlético stakk av med seieren, men lenge så det ut som at alt skulle gå mot hjemmelaget.

Etter en tøff og fysisk 1. omgang, åpnet kampen seg litt mer etter pause. Sjansene ble i hvert fall større. Og den største av dem alle var det Diego Costa som fikk etter 50 minutter.

Han ble vippet gjennom av Griezmann i bakrom, men alene med keeper, sendte han ballen langt til side for mål.

Tre minutter senere var det Griezmann som fikk sjansen alene med keeper, men lobben over Juve-målvakt Wojciech Szczesny, gikk via polakkens fingre og i tverrliggeren.

71 minutter ut i kampen stanget derimot Morata ballen i mål etter et innlegg fra Filipe Luís. Men VAR-teamet annullerte målet for en dytt på Chiellini, som du kan se i videoen under:

– Det er alltid situasjoner i feltet, men dommerne bestemte at det ikke var mål, og det må vi leve med, sa Griezmann til Viasat.

VAR-drama før pause

Videodommerne var også involvert før pause. Etter 27 minutter gikk Costa i bakken i en løpsduell med Mattia De Sciglio. Men etter å ha konferert med VAR-teamet valgte dommeren å trekke frisparket utenfor boksen.

Juventus var dog ikke helt ufarlige før pause. Ronaldo satte blant annet Oblak på en skikkelig prøve med et frispark fra 30 meter etter åtte minutter. Ifølge Viasat var skuddet på 111 kilometer i timen, men resulterte kun i corner.

Leonardo Bonucci kunne og burde kanskje sendt Juventus i ledelsen tre minutter senere, men headingen fra kloss hold gikk like over tverrliggeren.