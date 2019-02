FINALEMOTSTANDERE: Maurizio Sarri (Chelsea) og Pep Guardiola (Manchester City). Foto: CARL RECINE / X03807

Fjørtoft: – Det virker som Chelsea-sjefen har mistet garderoben

Chelsea sliter på alle fronter. Ligacupfinalen mot Manchester City søndag blir et beste fall et hyggelig pustehull. Viasat-intervjuer Jan Åge Fjørtoft mener manager Maurizio Sarri har mistet garderoben.

Publisert: 24.02.19 09:11







«Å miste garderoben» er et uttrykk som gjerne brukes når en trener/manager mister tilliten hos spillerne sine.

– Chelsea er nok det laget i England der garderoben er sterkest. Det er lett å miste garderoben for en trener i Chelsea, sier Fjørtoft til VG. Han er på plass under søndagens finale på Wembley.

– Hvorfor er garderoben sterk i Chelsea?

– Fordi det er en klubb med en sterk direktør i Marina Granovskaja og med Roman Abramovitsj som en sterk eier. De har mange å henvende seg til. En sterk garderobe er alltid skummelt for en trener. Chelsea er også vant til å skifte trener. Det virker som Sarri er en trener som har mistet garderoben.

Jan Åge Fjøtoft spør seg om Sarri har det «naturlige lederskapet» som skal til.

– Du sier ikke «jeg vet ikke hvordan jeg skal motivere disse spillerne» i media. Du kan godt si det internt, men ikke utad. Der Jürgen Klopp og Ole Gunnar Solskjær prater opp spillerne, prater han dem ned.

Jan Åge Fjørtoft mener det er nok å bekymre seg over i Chelsea, og det mest ekstreme ville være om klubben ble solgt.

– Onde tunger sier at Abramovitsj hentet Christian Pulisic fra Dortmund for å tiltrekke seg amerikanske kjøpere. Pulisic er jo amerikansk soccers darling.

En ulykke kommer sjelden alene. Det merker Chelsea:

* Fredag bestemte FIFA at Chelsea ikke får lov til å handle de to neste overgangsvinduene. De kongeblå fra London svarte umiddelbart med å anke avgjørelsen. Chelsea «avviser kategorisk FIFAs funn». Ifølge FIFA har Chelsea brutt regelverket med hele 29 spillere under 18 år.

* Katastrofesifre som 0–4 mot Bournemouth og 0–6 mot Manchester City har fått fansen til å vende seg mot manageren. Klubben er nå nummer seks på Premier League-tabellen.

* Chelsea granskes for både rasistiske tilrop i Budapest og for banestorming i bortematchen mot Malmö.

* Roman Abramovitsjs status i klubben er noe uklar på grunn av det kjølige forholdet mellom Storbritannia og Russland i kjølvannet av Skripal-saken. Trøbbel med visum skal visstnok være grunnen til at mangemilliardæren har vært å se på Stamford Bridge denne sesongen.

* Ryktene sier at Eden Hazard er på vei til Real Madrid til sommeren. David Luiz, Willian, Pedro og Callum Hudson-Odoi er også spillere som kan forsvinne.

Chelsea tapte altså 6–0 i sitt siste møte med Manchester City. Jan Åge Fjørtoft vurderer ligacupfinalen slik:

– Chelsea har alt å vinne. Det er et godt utgangspunkt. Alt presset ligger på Manchester City. Samtidig har Pep Guardiola skjønt poenget med at i England så prøver du å vinne alle trofeer, sier Viasats intervjuer - og legger til:

– Søndag ettermiddag vet vi om Manchester City fortsatt kan ta fire titler denne sesongen!

VGs tips: Uavgjort til 3,75 i odds.

Det har vært en del rusk i Chelsea-maskineriet nylig. Særlig var 0–6-bortetapet i ligaen for nettopp Manchester City for to uker siden nedslående.

Derfor var torsdagens 3–0-hjemmeseier over Malmö FF i Europa League en så viktig oppmuntring. Et pluss var det også at Eden Hazard (a) ble spart.

Man. City fikk seg en lærepenge borte mot Schalke i onsdagens Champions League-runde - der Manchester-klubben lå under 1–2. Nå fikk City vendt kampen til en 3–2-seier til slutt. Men selv City-spillere må være påskrudde i alle faser av alle kamper.

Vi forstår at Man.City er gjort til favoritter av Norsk Tipping. Men 1,60 blir i tynneste laget. Tenk på at finaler lever sitt eget liv. Det er så mye som kan spille inn på selve kampdagen.

Derfor kjører vi et spill på uavgjort ved full tid. Oddsen blir da 3,75, spillstopp er kl. 17.25 og Viasat 4 viser kampen.

