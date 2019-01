Bendtner i fotlenke roser RBK: – Varmeste arbeidsgiveren jeg har opplevd

2009: * En beruset Nicklas Bendtner må klokken 4 om morgenen hjelpes ut av en nattklubb med buksene på knærne. Får to ukelønner i bot av Arsenal.

* På vei til trening smadrer han sin Aston Martin i 160 km/t. Slipper selv med overfladiske skader.

2011: * Får oppmerksomhet når han smiler under et minutts stillhet til ære for Gary Speed.

* Pleide lyskeskade på dansegulvet og krevde å få pizzaer gratis i København.

* Ble arrestert etter et slagsmål på Hotel Hilton i Newcastle. Løslates senere.

* Anklaget for å ha overfalt en hotellgjest i Helsingør. Saken ble henlagt.

2012: * Får drøye 700 000 kroner i bot etter at han viste frem logoen til et irsk bettingselskap på bokseren, mens han feiret et mål i EM-kampen mot Portugal.

2013 : * Politianmeldt og arrestert av engelsk politi etter å ha sparket ned en dør inn til treningssenteret i komplekset der han bodde. Erkjente senere hærverket.

* Idømt drøye 800 000 kroner i bot og to års inndragelse av førerkortet for promillekjøring. Målt til 1,75 i promille.

* En beruset Bendtner kaster et tomt glass på en taxi. Det hele endte uten tiltale, men Bendter uttalte senere at han aldri får være i fred på byen.

2014: * Skal angivelig ha pisket en taxi med beltet sitt og sjåføren ringte politiet. Var på byen i Nørrebro mens hans Arsenal spilte kamp mot Bayern München.

2015: * Bendtner utelates fra kamptroppen til Wolfsburg fordi han kom to timer for sent. Ble bøtelagt av klubben.

Siden da har han ikke vært involvert i noe utenomsportslig. Kilde: Ekstra Bladet