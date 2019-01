KLAR FOR ROSENBORG: Eirik Horneland er klar for Rosenborg. Men ikke uten et visst rabalder. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

FK Haugesund om RBK-kontakt i august: – Et grovt overtramp

Styreleder Leiv Helge Kaldheim i FK Haugesund – som selv tok initiativ til å skrive ny kontrakt i september med oppsigelsesmuligheten som Eirik Horneland har benyttet – reagerer kraftig på at RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye hadde en samtale med Horneland i august om hans fremtidsplaner.

Kåre Ingebrigtsen ble sparket som Rosenborg-trener 19. juli. Da startet en flere måneder lang trenerjakt på Lerkendal.

Fredag ettermiddag skrev Eirik Horneland, i pressemeldingen, at han ikke har holdt tilbake opplysninger ved inngåelsen av sin nye kontrakt med FK Haugesund. Den ble inngått 20. september.

Men det var kontakt mellom FK Haugesund-trener Eirik Horneland og sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, i tidsrommet mellom at Ingebrigtsen fikk sparken og før Hornelands kontraktsforlengelse – med en ny adgang til oppsigelse på en måned, for begge parter.

Horneland-advokat Erik Flågan bekrefter overfor VG at hans klient ble kontaktet av Rosenborg i august, én måned før den omstridte kontraktsforlengelsen ble signert 20. september.

– Horneland sa da nei til å stå på en kandidatliste. Deretter var det ingen kontakt mellom ham og Rosenborg før etter at den nye avtalen var signert, sier Flågan.

Tidslinje Eirik Horneland-saken 19. juli 2018: Kåre Ingebrigtsen får sparken av Rosenborg . Rini Coolen tar over midlertidig. August: Sportssjef i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, og Eirik Horneland har samtaler. Her skal Horneland ha fått spørsmål om han vil stå på en kandidatliste, men Horneland takket nei – før han senere ombestemte seg. Det får VG bekreftet fra flere hold. Haugesund var ikke informert om kontakten. 20. september: Eirik Horneland signerer en kontraktsforlengelse med FK Haugesund, som gir ham adgang til oppsigelse med én måneds oppsigelsestid. Det var Haugesund selv som initierte klausulen. Innholdet i denne klausulen er ikke kjent, men FKH avviser at den omhandler klubb-bytte. Kontrakten er gjeldende fra 1. januar 2019, men erstatter den gamle kontrakten selv før den er gyldig. 1. november: Hornelands kontraktforlengelse offentliggjøres . Tidlig desember: Første offisielle kontakt mellom Rosenborg og FK Haugesund om Eirik Horneland. Ifølge RBK-styreleder Ivar Koteng, skjedde det skriftlig, og trønderne fikk adgang til å forhandle med Horneland. Midten av desember: Eirik Horneland forteller til FK Haugesund om samtalen han hadde med Bjørnebye i august. Han fortalte ikke konkret om innholdet i disse samtalene, som altså ifølge Hornelands advokat omhandlet om Horneland skulle stå på en kandidatliste. 13. desember : Eirik Horneland sier nei til Rosenborg, ifølge VGs kilder. Romjulen: FK Haugesund terminerer den nye kontrakten til Horneland, og hevder nå hardnakket at den opprinnelige kontrakten, som utløper 30. november 2019, er gjeldende. Kvelden samme dag sier Horneland opp sin kontrakt, ved å bruke oppsigelsen i den nye kontrakten – som FKH altså mener de har terminert. 3. januar : Rosenborg offentliggjør Eirik Horneland som ny trener . FK Haugesund går hardt ut mot trønderne, og mener at de har gått bak ryggen deres. 4. januar: Eirik Horneland slår tilbake mot FK Haugesund, og sier samtidig at han ikke har opptrådt illojalt. Den planlagte pressekonferansen med Rosenborgs ny trener ble avlyst.

– Konspiratorisk

Horneland og Bjørnebye kjenner hverandre fra tiden i Norges Fotballforbund. Eirik Horneland trente U19- og U18-landslagene mellom 2014 og 2016. Stig Inge Bjørnebye jobbet som utviklingssjef i samme forbund helt til han ble sportslig leder i Rosenborg i 2015.

– Det er riktig at vi snakket sammen i august, men det var en samtale om fysisk trening og teknologi, en samtale mellom gode venner og kolleger. Nærmest i en bisetning spurte jeg, som man gjør i en samtale mellom venner, om hans fremtidsplaner. Da sa han at han ikke var aktuell for en jobb i Rosenborg, sier Bjørnebye.

Han sier at han ikke kan huske konkret om ordet «kandidatliste» ble brukt, eller hvilken retorikk han brukte. Poenget forblir det samme: Det var ikke en konkret henvendelse til Horneland.

– Er det sammenheng mellom denne samtalen og avtalen om oppsigelse?

– 100 prosent åpenbart ikke. Det er konspiratorisk å hevde noe sånt. Fullstendig konspiratorisk. Det et en totalt meningsløs tolkning av en helt uskyldig, faglig samtale. Det er å klamre seg fast til noe som ikke eksisterer, sier Rosenborg-lederen, og sier han er «provosert» over å få sin troverdighet stilt i tvil.

Før den nye kontrakten ble signert i september, hadde Horneland en såkalt uoppsigelig kontrakt. Etter kontraktsforlengelsen, kom det inn et punkt om gjensidig oppsigelse på én måned. FK Haugesund mener at det aldri var meningen at denne oppsigelsen skulle brukes for å bytte klubb.

Men VG får bekreftet fra styrelederen i Haugesund, Leiv Helge Kaldheim, at det var de som tok initiativet til punktet om oppsigelse.

– Vi har brukt topp juridisk ekspertise og forsikret oss om at vi har gjort alt rett. Min samvittighet er hundre prosent ren, sier Bjørnebye.

– Grovt overtramp

Tidlig i desember tok RBK – ifølge RBK-styreleder Ivar Koteng – skriftlig kontakt med FK Haugesund, og fikk lov til å forhandle med Horneland. I midten av desember skal så Horneland ha opplyst overfor FK Haugesund at han hadde en samtale med Bjørnebye i august., men ikke gått noe inn på det konkrete innholdet i samtalene.

– Dette med kandidatlisten er nytt for meg. Det er et grovt overtramp mot en kollega i Fotball-Norge. Det er leit å oppleve, at det stor lokomotivet som vi ser opp til, gjør slik. Det er leit for alle parter, sier styreleder i FK Haugesund, Leiv Helge Kaldheim etter at han får vite om samtalen i august.

– I kontrakten, står punktet om oppsigelse uten vilkår?

– Det er korrekt, sier Kaldheim.

– Var det dere som tok initiativ til dette punktet om oppsigelse?

– Det er korrekt. Hvorfor vi gjorde det, er en personalsak.

Overfor trenerne skal det – ifølge trenerne selv – ha blitt argumentert med at «slik skal fremtidens trenerkontrakter se ut», får VG opplyst fra annet hold.

– Hvor er det avtalt at Horneland ikke skal bruke oppsigelsen til å bytte klubb?

– Det var samtaler mellom partene. Kontrakten er basert på en gjensidig tillit mellom en FKH-gutt og klubben, sier Kaldheim.

Innholdet i disse samtalene vil Kaldheim ikke ut med, og sier det er en personalsak, men understreker at Horneland er en «fin fyr». Han sier at de har «praktisk og juridisk grunnlag» for å terminere kontrakten, slik de gjorde i romjulen, for å bli kvitt punktet om oppsigelse. Horneland sa opp den samme kontrakten senere samme dag.

Helt fastlåst

Dermed står saken fast.

Rosenborg og Eirik Horneland mener at kontrakten med FK Haugesund er sagt opp, i henhold til den én måned lange oppsigelsen i avtalen inngått i september. Dermed kan Horneland begynne å trene dem senest 1. februar, om ikke de kommer til enighet med FKH før den tid.

Ivar Koteng sa at de har tilbudt 1,1 million kroner for å kjøpe Horneland ut av den gjenværende kontraktsperioden.

FK Haugesund mener at Horneland ikke kan si opp en avtale de allerede har terminert, og at den opprinnelige kontrakten til 30. november 2019 nå er gjeldende.

De forventer ham på jobb neste arbeidsdag.

Til NRK sier Horneland følgende om kravet fra Haugesund om at han skal stille på trening mandag dersom klubbene ikke blir enige: «Jeg utfører mine vanlige arbeidsoppgaver som hovedtrener på mandag, ja.