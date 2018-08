Hovland: – Vi er heldige som får med oss ett poeng

Publisert: 12.08.18 19:52

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Stabæk 1–1) Molde serverte en real gavepakke til trønderne, men et haltende Rosenborg-lag greide ikke å levere hjemme mot Stabæk.

Da Molde og Erling Braut Håland igjen slaktet serieleder Brann , ga de samtidig Rosenborg en stor mulighet til å innta tabelltoppen alene. Men Rosenborg snublet hjemme mot bunnlaget Stabæk søndag kveld.

– Det er langt under der vi skal være. Og vi er heldige som får ett poeng. Vi orker ikke nok. Det er skuffende at vi er sånn. Nå må vi brette opp ermene, for dette skal vi ikke være bekjent av, sier Rosenborg-midtstopper Even Hovland, til VG.

Alvorsprat

Sammen med stopperkollega Tore Reginiussen hadde han store problemer med å stoppe Stabæks lynving Franck Boli. Etter kampen satt de to midtstopperne på innbytterbenken i flere minutter.

– Vi snakket om at vi er skuffet. Vi er ikke fornøyde i det hele tatt med å ikke slå Stabæk. VI tok en liten prat om at vi må komme oss videre fortest mulig. Vi får ikke gjort noe med dette nå. Vi var oppgitte over at vi ikke greide å levere bedre, det var ikke mer enn dét.

Rosenborg-trener Rini Coolen mente uavgjort var et fortjent resultat. Hjemmelaget hadde ballen mest, men det var bortelaget som skapte flest sjanser, de fleste på kontringer.

– Jeg er skuffet over spillet, for vi kan spille bedre. Men jeg må være realistisk, for det var ikke noe mer energi igjen til slutt. Spillerne kjempet, og det er jeg fornøyd med, men vi kan spille bedre, og det kommer vi til å gjøre, sier Coolen til VG.

Lynving

Stabæks lynving var en konstant trussel mot Rosenborgs midtstopperduo. Mer enn én gang ble Rosenborg reddet av André Hansen, som hindret flere Boli-scoringer.

– Franck er vanskelig å spille mot for alle. Når han er på, er han et uromoment hele tiden med speed, power, og målscorerferdigheter. Jeg er veldig fornøyd med Franck, sier Stabæk-trener Henning Berg til VG.

– Spillemessig var dette den beste kampen vi har gjort så langt, under meg. Vi kunne ha scoret flere mål.

– Er du skuffet over ett poeng?

– Litt skuffet er jeg, når man ser de sjansene vi hadde. Vi forsvarte oss dypt, og Rosenborg hadde mye ball, uten at de greide å skape så mange sjanser. Så jeg skulle gjerne sett at vi hadde vunnet kampen.

Kontringsfotball

Det tok nesten femti minutter før Rosenborg greide å spille seg til en stor scoringssjanse. Men Jonathan Levi chippet over både keeper og mål, fra god posisjon.

Sju minutter ut i omgangen kjørte Njie karusell med høyreback Eggen Hedenstad. Njie tok seg helt ned til dødlinja, og la pasningen utover. Der ventet Franck Boli, banens bestemann, med yttersiden av foten; og ballen helt oppe i Hansens nærmeste kryss.

Coolen-grep

Etter ledermålet ventet ikke Rosenborg-trener Coolen lenge med å gjøre grep. Erik Botheim kom inn for Gersbach, og fikk operere i en fri rolle på offensiv midtbane; i en slags tier-rolle

Det tok ikke mer enn to minutter før Coolen fikk reaksjonen han håpte på.

Vegar Eggen Hedenstads frispark fra 35 meter fant Reginiussen, som vaket helt på offsidegrensen, på bakerste stang. Stopperen fikk en fot på ballen, og foran mål ventet Marius Lundemo, som kunne spasere ballen i mål fra to meter.

Flere mål bel det ikke. Dermed har Rosenborg ett poeng opp til Brann, mens Molde kommer i en fart bakfra.