Zlatan viser skrekkskaden: – De sa det var over

Zlatan Ibrahimovic hemmeligholdt alvorligheten av kneskaden for 15 måneder siden. Etter hat tricket i LA Galaxy løfter han på sløret.

Korsbåndet røk mot Anderlecht i Europa League-kvartfinalen i april 2017. Han kom tilbake mot slutten av året for Manchester United , men holdt ikke samme klasse lenger. I et intervju med BBC innrømmet han i sommer at comebacket kom tidlig.

Nå går det stadig bedre for 36-åringen i hans nye tilværelse som rekkekamerat med norske Ola Kamara i Los Angeles.

Zlatan avslører at han fikk beskjed om at karrièren var over da kneet røk.

«De sa det var over. Jeg sa nei», la han ut på Instagram i natt. Den kjente trenerpersonligheten Hasse Backe var blant dem som trodde det kunne være over.

Svensken har gjort 15 mål og seks målgivendene på 17 kamper i sitt nye liv i USA. Dermed ligger han nummer to på en toppscorerliste som også inneholder Kamara og Adama Diomande (Los Angeles FC). Begge har scoret ni.

– Jeg burde gjort to til, men ble litt for sliten på slutten, sa Ibrahimovic etter scoringene som senket Orlando City 4–3 sist søndag.

LA Galaxy fortsetter seriespillet på bortebane mot Colorado Rapids kommende helg.