Nystemten-bråket: «Skurrer om du ikke skarrer»

FOTBALL 2018-08-23T11:31:29Z

Noen ting må man nok rett og slett være bergenser for å forstå.

Hvor bunnløst forelsket er det egentlig mulig å bli i en by?

Svaret er nok at det overhodet ikke finnes noen grenser, så sant du har eller har hatt postnummer på 5000-tallet.

For oss utenfra kan det kroniske behovet for å uttrykke kjærlighetserklæringer til Bergen fremstå både voldsomt og litt krampaktig.

Men for dem som er fra Vestlandets hovedstad, er det åpenbart den mest naturlige ting i verden.

VGTV: Sjekk Start-Skaanes’ opptreden under Nystemten i videoen under

Det er jo ganske påfallende at, uansett hvor forskjellige bergensere måtte være i alder, interessefelt og sosioøkonomisk status, så har de én ting til felles:

De elsker byen sin, og går ikke glipp av en eneste mulighet til å fortelle om hvor fin den er.

Derfor ble det mye bergensk hoderisting i sosiale medier denne uken, etter at VG problematiserte at eksilbergensere som skal spille bortekamp, synger med av full hals til «Nystemten» på Brann stadion.

«Det kan jo ikke forventes at resten av landet forstår. Det gjør 265857+ bergensere», var blant utallige reaksjoner på twitter.

Argumentet under syv fjell er at Nystemten, hvor mye den enn forbindes med fotballkamper, er en hymne til Bergen mye mer enn den er en Brann-sang.

Og derfor er visst både Vålerenga-trener Ronny Deila og resten av oss østlendinger på jordet, dersom vi sperrer øynene en anelse opp over at det ser rart ut med samsynging på tvers av banehalvdeler.

Men er det egentlig fullt så enkelt?

Den sangen er sunget så lenge på stadion at den forbindes med klubben, og når du faktisk er på plass for å prøve å få tre poeng ut av Bergen, er det ikke da et litt snodig fokus å bruke energi før kampen på å synge sammen med motstanderen?

Hvilket signal sender dette til arbeidsgiveren? Til lagkameratene? Til bortefansen på stadion, som ikke nødvendigvis er enige i at Bergen er guds gave til skjønnheten?

Om du prøver å se for deg tilsvarende i et annet land, blir det fort tydelig at dette skurrer om du ikke skarrer.

Nå er slett ikke dette verdens største sak, for å ty til et understatement, men det er noe fascinerende over at bergenserne aldri går glipp av en mulighet til å hylle byen. Selv ikke som gjest for en rivaliserende klubb.

Da det var sykkel-VM i fjor var bergenserne en nydelig partyarrangør, som skapte et uforglemmelig liv og røre, men det var tidvis litt vanskelig å vite om hva som var hovedmotivasjonen bak folkefesten, uten at det egentlig spilte så veldig stor rolle.

Onde tunger vil kanskje mistenke at det ligger et ørlite snev av Oslo-kompleks bak trangen til et evigvarende skryt av egen by, men på den annen side kan det være så enkelt at det bare dreier seg om ren kjærlighet.

Av den typen man bare er nødt til å snakke og synge om...